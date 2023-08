Serunya Naik Perahu Berputar di Coconut Tour Hoi An

(Unik, Coconut Tour Hoi An di Vietnam suguhkan kamu tur naik perahu yang berbentuk kelapa. Foto: Dok. Medcom.id/Harianty)

(Saat kamu berwisata, kamu bisa banget ikut bernyanyi bersama dengan pengemudi perahu supaya lebih seru. Foto: Dok. Medcom.id/Harianty)

Terletak di jantung Asia Tenggara, Vietnam menawarkan kebudayaan yang kaya, pemandangan alam yang beragam, masakan lezat, dan penduduk lokal yang ramah.Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini telah menjadi tujuan wisata yang tengah naik daun, menarik minat banyak wisatawan dari seluruh dunia.Vietnam memiliki sejumlah destinasi menarik, salah satunya Da Nang, kota pantai yang terkenal di seluruh dunia di tengah Vietnam, semakin menarik perhatian besar tidak hanya bagi wisatawan domestik tetapi juga internasional belakangan ini.Tak hanya Da Nang, kita bisa mengunjungi Kota Hoi An terletak di bagian tengah Vietnam (Provinsi Quang Nam) dengan perjalanan selama 40 menit dengan mobil dari Da Nang.Datang ke Hoi An, tidak hanya menikmati suasana kota tuanya, kita juga bisa mencoba naik perahu berbentuk kelapa, jaraknya sekitar 3 km dari kota kuno Hoi An. Perahu berputar atau dalam bahasa Vietnam disebut Quay Thung, dengan biaya per orang USD10 (sekitar Rp152.000) yang per perahu bisa diisi 2 orang, kamu akan diajak mengelilingi sungai Thu Bon selama 40 menit.Selama wisata perahu ini, pengunjung disuguhkan dengan atraksi dari pengemudi perahu yang menggoyang dan memutar-mutar perahu di tengah sungai. Mereka juga kerap meneriakkan yel-yel semangat sepanjang perjalanan, mengajak para wisatawan ikut meneriakkan yel-yel, menambah semarak wisata ini.Yang unik dalam wisata ini, perahu akan dikumpulkan di satu pos, di mana banyak pos dibangun di sejumlah area sungai. Di sana wisatawan bisa berjoget atu bernyanyi diiringi musik yang dimainkan pengemudi perahu. Sebagai apresiasi, wisatawan bisa memberi uang tip.Tempat wisata ini buka dari jam 7 pagi hingga 5 sore. Sepanjang sungai merupakan hutan nipah. Saat perang dengan Amerika, kawasan ini menjadi tempat bersembunyi tentara gerilya Vietnam. Dalam 1 hari, tempat wisata ini bisa dikunjungi 5000-6000 orang, wisatawan Korea Selatan dan Thailand paling banyak.Sebagai informasi, untuk ke Da Nang hanya menempuh perjalanan pesawat selama 1 jam dari kota Ho Chi Minh. Vietjet, maskapai swasta terbesar Vietnam telah meluncurkan penerbangan langsung dari Jakarta ke Kota Ho Chi Minh mulai 5 Agustus.Layanan baru ini meningkatkan jaringan penerbangan Vietjet antara Indonesia dan Vietnam menjadi tiga rute, yaitu dari Bali ke Ho Chi Minh City, Bali ke Hanoi, dan Jakarta ke Ho Chi Minh.