Selalu Dikemas Menarik, Begini Cara BPOLBF Mempromosikan Pariwisata Labuan Bajo

Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) terus berupaya mengangkat pariwisata Labuan Bajo, Flores dengan berbagai cara. Salah satunya melalui program Familiarization Trip (famtrip).Famtrip yang dilaksanakan pada 09-13 Oktober 2023 lalu itu berkolaborasi dengan Air Asia dan menghadirkan dua orang selebriti nasional yakni Rikas Harsa, Host My Trip My Adventure Trans TV, dan Jodilee Warwick, Host Jejak Petualang Trans 7.Famtrip 'The Majestic of Manggarai' menceritakan keseruan perjalanan para host menikmati keajaiban alam di bagian timur Indonesia yaitu Labuan Bajo serta destinasi lainnya.Video promosi yang akan ditampilkan tidak hanya mengangkat keindahan daratan maupun pemandangan bahari dari Labuan Bajo, tapi juga berbagi keseruan dan keunikan budaya dari destinasi lainnya di Manggarai Raya.Direktur Utama BPOLBF Shana Fatina menjelaskan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran (awareness) dan mempromosikan pariwisata Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, Kabupeten Manggarai dan Manggarai Timur."Setiap famtrip kami desain untuk memberikan pengalaman berbeda, sehingga membuat wisatawan mengenal destinasi baru dan punya pilihan atraksi alternatif," ucap Shana.Peserta famtrip juga diajak mengunjungi desa wisata Golo Loni yang terkenal dengan wisata alamnya. Desa Golo Loni menjadi salah satu pilihan destinasi wisata baru yang perlu dipromosikan lebih luas karena kerja keras dan komitmen kuat dari kelompok sadar wisata dan pemerintah desa untuk pengembangan pariwisata di tempat tersebut.Beberapa atraksi wisata yang ditawarkan oleh pengelola desa wisata Golo Loni antara lain river tubing, fun bike, treking agrowisata, treking air terjun, spot memancing, camping ground, wisata budaya, wisata minat khusus, aktivitas pengamatan burung, serta spot wisata buatan Golo Depet.Selain itu pengemasan produk wisata Golo Loni juga semakin lengkap dengan tersedianya homestay atau penginapan bagi pengunjung.Selain Golo Loni, wisata pengenalan itu juga dilakukan pada beberapa destinasi wisata lain seperti Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, serta Wae Rebo dan Lodok Cancar di Kabupaten Manggarai.“Famtrip The Majestic of Manggarai menceritakan keseruan perjalanan Rikas dan Jodi ke surga di bagian timur Indonesia, yaitu Labuan Bajo serta destinasi lainnya. Mereka juga berbagi keseruan dan keunikan budaya dari destinasi lainnya di Manggarai Raya,” jelas Shana.Para host, lanjut Shana, juga berinteraksi langsung dengan warga sekitar. Mereka mencoba menenun di Wae Rebo, mencoba menari tarian Caci di Kampung Melo, atau sekadar menggunakan pakaian adat khas dari Kampung Melo dan menjajal atraksi memacu adrenalin di River Tubing Golo Loni.Shana menambahkan, secara umum video dalam kegiatan ini menangkap keindahan alam, kehangatan warga, dan keunikan budaya dari Manggarai Raya."Kita berharap wisata pengenalan itu dapat membawa dampak positif dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Manggarai Timur khususnya pada aspek promosi destinasi," pungkas Shana Fatina.