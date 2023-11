Art Jakarta 2023 Sukses Digelar, Dihadiri Puluhan Ribu Pengunjung

(ROS)

Jakarta: Art Jakarta 2023 telah rampung digelar. Selama tiga hari penyelenggaraan, 17-19 November 2023, di JIExpo Art Jakarta ke-13 ini berjalan dengan sukses. Bahkan, jumlah pengunjung di pameran ini tercatat sebanyak 35.578 orang.Jumlah pengunjung tersebut naik dari Art Jakarta tahun lalu. Setidaknya, naik 2 ribu jumlah pengunjung.Membludaknya pengunjung pekan seni ini memberikan sinyal akan daya tahan kancah seni rupa di tengah era yang serba tak pasti, melalui apresiasi terhadap karya-karya seniman dari 12 negeri di kawasan Asia Pasifik. Lewat program regulernya kali ini, Art Jakarta 2023 menghadirkan 68 galeri dari kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya, termasuk 14 galeri yang baru pertama kali berpartisipasi, dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang."Art Jakarta pindah ke venue baru untuk memungkinkan pertumbuhan pekan seni ini dan menawarkan lingkungan yang lebih baik bagi ekshibitor dan pengunjung, demi menyajikan dan menikmati yang terbaik dan termutakhir dari seni kontemporer. Venue baru di JIEXPO memungkinkan kami untuk menghadirkan pekan seni ini di sebuah aula tunggal yang terpadu dan kondisi yang lebih leluasa. Para pengunjung dapat menemukan lebih banyak instalasi lebih besar di area terbuka. Alur penataan galeri, instalasi site-specific, dan komponen-komponen lainnya dalam pekan seni ini membuat pengalaman kunjungan menjadi lebih baik dan menjadi standar baru," ujar Fair Director Art Jakarta Tom Tandio.Dengan penjualan yang sangat positif, Art Jakarta mempertahankan posisinya sebagai salah satu pekan seni yang paling dirayakan di Asia. Program Art Jakarta yang mencakup berbagai segmen dan bincang-bincang berkontribusi atas keberhasilannya dalam menyediakan platform penting bagi seniman, profesional seni, dan pemangku kepentingan lain di kancah seni rupa. Dengan demikian, Art Jakarta melanjutkan perannya dalam menghadirkan bakat-bakat luar biasa, khususnya dari Indonesia dan sekitarnya, di atas panggung internasional.Art Jakarta 2023 mempersembahkan karya-karya pemenang penghargaan dan presentasi istimewa dari para mitra kolaborator yang berasal dari berbagai industri, di antaranya: karya- karya pemenang Next Generation Art Prize 2023 di Asia, kompetisi yang membuka jalan bagi seniman muda untuk mengembangkan diri, persembahan Julius Baer; lebih dari 25 karya oleh para pemenang UOB Painting of the Year dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam, di UOB Art Space hasil persembahan UOB Indonesia; dan Memory Mirror Palace, yang pernah dipamerkan di Paviliun Indonesia, Venice Biennale 2019, karya Syagini Ratna Wulan, yang dipersembahkan oleh Bibit. Semua presentasi yang dihadirkan mitra-mitra di atas mendapat respons antusias dari pengunjung.Lebih dari 100 anak setiap harinya berpartisipasi dalam Play by UOB yang dikomisikan kepada Farhan Siki di UOB Art Space. Pengunjung, termasuk tokoh masyarakat dan artis, juga menikmati segmen Art Jakarta Scene, di mana kolektor muda mendapat kesempatan kali pertama mengoleksi karya.Berikut komentar dari partisipan dan kolektor di Art Jakarta 2022:- "Sebagai partisipan sejak lama, kami merasa Art Jakarta adalah forum yang penting sekali di Asia Tenggara. Pekan seni ini mempertemukan para pelaku dari berbagai bagian dalamekosistem seni rupa, tidak hanya memperkenalkan karya-karya seniman kepada masyarakat luas tapi juga menjadi ajang penting bagi pertukaran informasi." (Fredy Chandra, Mizuma Gallery)- "Art Jakarta selalu menjadi platform penting bagi kami untuk bisa memperkenalkan seniman kepada masyarakat luas. Kami senang sekali bisa hadir kembali dan berinteraksi dengan pengunjung, terlebih menyaksikan respons yang memuaskan. Di tempat baru ini, Art Jakarta terus memperlihatkan dukungan yang besar bagi galeri, khususnya dari Indonesia." (Biantoro Santoso, Nadi Gallery)- "Hari-hari ini, rasanya kurang pas untuk menggunakan kata perayaan dalam penyelenggaraan platform Art Jakarta. Yang lebih tepat, kali ini kita menggunakan platform Art Jakarta untuk memberikan pengakuan bagi komunitas seni agar lebih banyak orang lagi yang mengenal dan mengapresiasi seniman dan karya mereka, seperti yang kita lakukan di Art Jakarta." (Natasha Sidharta, kolektor)Art Jakarta akan kembali ke JIEXPO Kemayoran pada 4–6 Oktober 2024. Sampai jumpa, tahun depan!