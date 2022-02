Meriahnya Orient Blossom di Central Park dan Neo Soho Mall

Lunar Mid Day Sale (22-29 Februari 2022)



Lucky Rewards (29 Januari – 6 Februari 2022)



Tangerine Blossom (29 Januari – 6 Februari 2022)



Orient Culture (22 Januari – 6 Februari 2022)



Dim Yum! (18 - 28 Februari 2022)

(ROS)

Masih dalam rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek 2022, Central Park dan Neo Soho Mall menampilkan rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek nan meriah bertajuk “Orient Blossom” pada 22 Januari hingga 27 Februari 2022.Dengan berbagai rangkaian acara yang istimewa dan dekorasi bernuansa oriental di seluruh area mall, Central Park dan Neo Soho Mall siap menyemarakan suasana perayaan Imlek untuk para pengunjung setia dengan hiburan yang menarik dan spektakuler."Imlek tahun ini menghadirkan tema Orient Blossom, yang memiiki arti energi positif kebangkitan. Kami berharap 2022 akan menjadi tahun waktunya untuk kembali berkembang dan berinovasi dibandingkan tahun sebelumnya," kata Asst. Marcomm & Relations General Manager Silviyanti Dwi Aryati.Dekorasi mall akan dipenuhi dengan ornamen pohon jeruk mandarin dan bunga peony berpadu dengan warna oranye dan pink yang hangat dan bermakna optimisme dan kegembiraan serta simbolik harimau yang sesuai dengan shio di tahun ini."Di program Orient Blossom kali ini, kami juga hadirkan berbagai pilihan program belanja. Tentu semua rangkaian Orient Blossom tahun ini tetap menerapkan standar protokol kesehatan agar para pengunjung yang datang ke Central Park dan Neo Soho Mall dapat menikmati suasana dan berbelanja dengan aman dan nyaman," ucapnya.Khusus dekorasi Orient Blossom yang mengusung tema The Year Of Water Tiger tahun ini Central Park dan Neo Soho Mall bekerja sama dengan ilustrator berbakat, Rukmunal Hakim atau lebih dikenal dengan nama di media sosial @r_hakim.Program belanja yang dihadirkan tahun ini selain program offline terdapat juga program belanja virtual. Ini akan menjadi solusi bagi para pengunjung yang ingin tetap mengikuti semarak kegiatan dari program belanja Orient Blossom namun tetap bisa di rumah saja.Rangkaian Orient Blossom ini dimulai dengan berbagai pilihan program belanja seperti Lunar Mid Day Sale, Fortune Rewards, Prosperous Cashback, PermataBank Cashback Deal, Lunar Flash Deal, Lunar Shopping, The Orient Show dan tentu saja dilengkapi dengan dekorasi hiasan Tahun Baru imlek yang semarak dan meriah.Program belanja yang selalu ditunggu dan menjadi incaran para pengunjung setia Central Park dan Neo Soho Mall hadir dalam rangkaian acara meyambut Tahun Baru Imlek 2022. Pada 22 dan 29 Januari 2022, secara spesial Central Park dan Neo Soho Mall memberikan kesempatan lebih banyak lagi kepada para pengunjung untuk mempersiapkan segala kebutuhan untuk Tahun Baru Imlek 2022.Lunar Mid Day Sale akan dimulai dari pukul 15.00 WIB hingga 20.30 WIB dan akan terdapat potongan harga hingga 80 persen di lebih dari 300 tenant Central Park dan Neo Soho Mall.Selain itu, beberapa program belanja yang memberikan penawaran menarik akan melengkapi kegiatan berbelanja para pengunjung seperti Fortune Rewards, Prosperous Cashback, Lunar Flash Deal, Tangerine Blossom dan penawaran menarik lainnya yang menawarkan hadiah seperti iPad Pro 5th Gen, Sony ZV-E10 Mirrorles, Fine Gold 10gr, 3d2n Stay at Sofitel Bali, Philips Juicer HR 1889/70, Phillips Air Purifier AC0820/20, dan shopping voucher Rp 2.000.000,- untuk dibawa pulang.Keseruan Lunar Mid Day Sale juga akan semakin ramai dengan adanya special performance dari DJ yang akan menambah semangat kegiatan berbelanja para pengunjung dengan orang tersayang.Semua orang pasti menginginkan keberuntungan dan kemujuran pada tahun baru 2021 ini, maka itu Central Park dan Neo Soho Mall menghadirkan program giveaway dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek kali ini dengan prorgam Lucky Rewards yang dimana Central Park Mall menyediakan ratusan gifts untuk para pengunjung setia Central Park dan Neo Soho Mall.Progam Lucky Rewards diadakan pada 29 Januari – 6 Februari 2022 dengan mekanisme para pengunjung yang sudah berbelanja berkesempatan mengikuti permainan di dekorasi yang terletak di Central Park Mall GF ini. Dapatkan berbagai voucher belanja dan voucher menginap di hotel bintang 5 di Jakarta.Keindahan taman Jeruk di Neo Atrium, Neo Soho Mall GF, tidak hanya dapat dinikmati secara visual, namun juga sebagai program hadiah yang menarik. Ratusan angpao digantung di pohon jeruk. Bagi pengunjung yang berbelanja minimal Rp1 juta akan mendapatkan kesempatan memilih angpao. Isi angpao beragam. Ada emas murni, mesin kopi Unakaffe, dan masih banyak hadiah lainnya.Kemeriahan dalam menyambut Tahun Baru Imlek tahun ini juga akan disemarakkan dengan penampilan khas kebudayaan Tiongkok pada 22 Januari hingga 6 Februari 2022. Penampilan parade barongsai dari Kong Ha Hong Barongsai dan Water & Flower Dance Arts Performance akan menemani para pengunjung setia Central Park dan Neo Soho Mall menikmati semua tampilan khas Tahun Baru Imlek. Acara diselenggarakan dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan agar tercipta suasana nyaman dan aman.Selain shopping program, Central Park dan Neo Soho Mall juga menghadirkan program menarik untuk para pengunjung yang berminat untuk makan bersama kerabat dan sanak saudara di Neo Soho Mall. Para pengunjung dapat mengunjungi program Dim Yum! Festival dimsum dan mie di Open Kitchen L31 Neo Soho Mall pada 22 Januari – 29 Februari 2022. Berbagai mie dan dimsum legendaris akan hadir di festival ini.