Glorious Spirit Meriahkan Ramadan di Central Park dan Neo Soho Mall

Pada bulan suci Ramadan 1444 H, Central Park dan Neo Soho Mall sebagai salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta Barat kembali menghadirkan serangkaian acara dan program spesial Glorius Spirit dengan tajuk “Raya.”Program yang berlangsung pada 22 Maret hingga 30 April 2023 itu mengetengahkan tema dekorasi Qubba, terispirasi kemegahan dan keindahaan kubah di setiap masjid. Terlebih, kubah juga merupakan salah satu simbolik terpenting dalam Islamic architecture. Sedangkan tema dekorasi Neo Soho bermain dengan konsep Timur Tengah yang vibrant dan modern."Mengisi kegiatan dalam bulan Ramadan kali ini, Central Park dan Neo Soho Mall kembali mengadakan Raya Food Fest yang menyediakan pilihan berbagai kuliner Timur Tengah dan nusantara untuk berbuka puasa, dekorasi Qubba Instalation hingga program Raya Fashion Parade dan Raya Fashion Pop Up yang dihadirkan untuk pengunjung yang ingin berbelanja modest fashion," ujar Silviyanti Dwi Aryati selaku Assistant GM Marcomm & Relation Central Park dan Neo Soho Mall.Neo Soho Mall menghadirkan Raya Kids Runway yang mempresentasikan tren terbaru dalam modest fashion anak-anak."Tentunya tidak ketinggalan kami hadirkan Ramadan Shopping Marathon Till Midnight dengan banyak hadiah menarik bagi pengunjung setia Central Park dan Neo Soho Mall serta Glorious Arts Performances,” kata Silviyanti.Berikut ini rangkaian acara yang dapat Anda nikmati selama gelaran Ramadan.Setiap masjid identik dengan kubah yang terletak di tempat tertinggi dari bangunan utama masjid, merepresentasikan makna kekuasaan dan kebesaran. Hal ini juga yang menginspirasi Central Park Mall untuk membuat tema dekorasi dan intalasi Qubba dalam rangkaian Glorious Spirit Raya pada Ramadan. Area-area mall akan dipenuhi dekorasi khas Timur Tengah dengan bangunan berbentuk kubah bernuansa hangatnya nan megah bagaikan masjid di area Laguna Atrium setinggi 12 meter. Para pengunjung dapat mengabadikan momen dan juga menikmati indahnya dekorasi yang disediakan mulai 22 Maret hingga 30 April 2023.Instalasi Raya di Neo Soho Mall bermain dengan konsep Timur Tengah yang modern dan vibrant dengan warna pink, ungu dan biru turkis dengan berbagai spot yang cocok untuk digunakan berfoto bersama sahabat dan keluarga di hari Raya.Menambah kenyamanan pengunjung selama bulan Ramadan, Central Park dan Neo Soho Mall menghadirkan Ta’jil Lounge yang berlokasi di Promenade Lumina, Musholla Executive Central Park, Neo Atrium dan Musholla Executive Neo Soho pada 22 Maret–21 April 2023.Ta’jil Lounge ini merupakan salah satu bentuk Central Park & Neo Soho Mall beserta tenant-tenant untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang berpuasa pada saat menjelang waktu berbuka puasa agar para pengunjung dapat menikmati makanan dan minuman gratis yang disediakan dari berbagai tenant yang berpatisipasi selama bulan Ramadan.Memeriahkan semarak bulan suci Ramadan, akan terdapat lebih dari 20 booth yang terdiri dari berbagai makanan dan jajanan halal favorit Timur Tengah dan nusantara yang dapat dijadikan menu berbuka puasa. Pengunjung dapat temukan Raya Food Fest pada 7-30 April 2023. Beberapa menu favorit seperti nasi biryani, menu serba kambing, siomay, masakan manado, hingga dessert dan ice cream dari Mamitoko oleh Desiree Tarigan. Musik bernuansa Timur Tengah dan Glorious Arts Performances juga akan menemani para pengunjung untuk menikmati indahnya Tribeca Park pada sore dan malam hari.Berkolaborasi dengan Her World, kali ini Central Park Mall menghadirkan Raya Fashion Parade dalam menyambut hari raya Idul Fitri mendatang. Bagi para penggemar modest fashion, kegiatan ini akan menjadi hal yang ditunggu-tunggu untuk inspirasi berbusana lebaran bersama dengan keluarga tersayang. Beragam designer modest fashion kenamaan dan juga brand-brand lokal hits Indonesia akan tampil di area Laguna Atrium tepat dibawah Qubba Instalation yang berdiri dengan megah dan indahnya.Beberapa designer dan brand yang ikut menyemarakan kegiatan ini adalah Mel Ahyar, Ghea Resort, Zaskia Sungkar, Nada Puspita, dan masih banyak lagi. Fashion Trunk Show dengan tema “Raya” ini diadakan pada 7-9 April 2023, pukul 17.00 dan 19.00 WIB.Selain Raya Fashion Parade, Central Park Mall juga menghadirkan Raya Fashion Pop Up Market bagi para pengunjung yang ingin berbelanja dari karya para designer dan juga brand local yang telah menampilkan koleksi terbarunya di Raya Fashion Parade pada 7-30 April 2023. Beragam brand lokal kenamaan Indonesia akan menjajakan koleksi khusus Ramadhannya di booth – booth di dalam area Laguna Atrium, Central Park Mall.Selain menjadi momentum yang baik untuk berbagi, bulan Ramadan ini juga dijadikan momen untuk berbelanja berbagai kebutuhan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Shopping Marathon yang merupakan program belanja khas di Central Park dan Neo Soho Mall menawarkan potongan harga hingga 80% di lebih dari 300 tenant berpartisipasi. Ramadhan Shopping Marathon akan diselenggarakan hanya dua hari saja dan kali ini dimulai dari pukul 17.00 WIB hingga tengah malam.Selain itu, beberapa program belanja yang memberikan penawaran menarik akan melengkapkan kegiatan berbelanja para pengunjung seperti Glorious Rewards, Cashback Deal dan Special Performances dari Jaz serta penawaran menarik lainnya yang menawarkan hadiah iPhone 14 Pro 128 GB, Fine Gold 10 Gr, Apple Watch, hingga Shopping Voucher untuk dibawa pulang.Memeriahkan suasana bulan Ramadan, tentu saja Central Park dan Neo Soho Mall akan menyajikan beberapa penampilan spesial untuk menghibur dan membuat nuansa Ramadan lebih terasa. Tanoura Dance dan Ramadhan Music yang berasal dari Timur Tengah akan secara khusus dibawa ke Laguna Atrium, Tribeca Park, dan Neo Atrium dengan alunan music yang khas untuk para pengunjung setia Central Park dan Neo Soho Mall. Glorious Art Performances akan berlangsung pada 22 hingga 30 April 2023, setiap pukul 18.30 dan 19.00 WIB.