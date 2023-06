Fitur Virtual Tour dan Self Checkout saat Berbelanja Masih Menjadi Pilihan

(FIR)

Memasuki masa endemi Covid-19, konsep berbelanja online dinilai masih menjadi pilihan. Bahkan beberapa fitur mampu mengoptimalkan para pembeli saat berbelanja.Hal inilah yang tak ditinggalkan oleh IUGA, meski baru saja melanjutkan ekpansi dengan membuka gerai kedua di Surabaya. Brand retail home & living asal Singapura ini membuka gerai kedua di Kota Pahlawan yang berlokasi di Galaxy Mall 3, lantai 2."Kami berkomitmen untuk selalu memberikan pengalaman berbelanja seamless antara online serta offline. Maka dari itu seluruh fitur teknologi retail+ IUIGA seperti Virtual Tour dan Self Checkout bisa digunakan di seluruh store IUIGA Indonesia termasuk di IUIGA Galaxy Mall Surabaya ini," ujar Derryace Kurniawan, Head of Marketing IUIGA Indonesia.Fitur Virtual Tour akan memungkinkanmu untuk mengunjungi gerai IUIGA secara virtual melalui video call. Sedangkan Self Checkout akan membuatmu dapat melakukan pembayaran melalui mobile phone tanpa perlu mengantre di kasir. Semua teknologi ini tersedia di aplikasi IUIGA yang dapat diunduh di App Store atau Play Store.Kemudian, Derryace membeberkan alasan dibukanya gerai kedua di Surabaya. Menurutnya, antusiasme dan permintaan para konsumen yang sangat tinggi. Dan, inilah langkah yang diambil oleh IUIGA agar bisa hadir lebih dekat serta mudah dijangkau oleh seluruh konsumen."Harga transparan merupakan perbedaan yang diberikan IUIGA jika dibanding retail lainnya. Dengan informasi ini, konsumen dapat mengetahui struktur harga modal, profit, hingga komparasi harga dengan produk dari retailer serupa," terang Derryace."Dan dengan model bisnis Direct to Customer yang ditawarkan IUIGA, konsumen bisa mendapatkan produk berkualitas dengan harga hingga 90% lebih murah jika dibandingkandengan merk premium lainnya yang juga diproduksi di pabrik yang sama dengan IUIGA," pungkasnya.