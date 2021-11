Upaya Xpora Kembangkan Wisata Olahraga di Indonesia

(ELG)

Sebagai negara yang punya destinasi wisata melimpah, Indonesia memiliki banyak potensi wisata yang masih bisa dikembangkan. Salah satunya sport tourism atau wisata olahraga. Pariwisata olahraga adalah aktivitas wisata yang dipadukan dengan kegiatan olahraga. Wisata olahraga diyakini akan menjadi tren menarik di dunia pariwisata global. Salah satu potensi wisata olahraga di Indonesia adalah golf.Hal itulah yang membuat Golfetc dan Ananta Kreasi Indonesia menggelar Kompetisi Beregu Memasukkan Bola Tercepat ke dalam 1 (satu) Lobang Golf oleh Pegolf Amatir Pertama (Fastest to The Hole). Acara yang digelar pada 10 November di Damai Indah Golf - Bumi Serpong Damai itu diganjar penghargaan Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).Ada dua rekor MURI yang dicatat yaitu untuk, pemenang games fastest to the hole dan penyelenggara (Golfetc dan Ananta Kreasi Indonesia). Acara ini merupakan rangkaian acara Xpora Powered by BNI Virtual Golf Tour 2021. Puncak acara nanti akan ditutup dengan final tournament yang akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 27 - 28 November 2021.Nama Xpora disematkan pada nama event merupakan penyebutan dari nama program yang dikembangkan BNI untuk memberikan solusi digital bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar dapat mengembangkan bisnisnya sehingga lebih menguntungkan. Salah satu fokus Xpora adalah mempermudah ekspor produk UMKM ke pasar global. "Semangat yang diusung Xpora selaras dengan tujuan Virtual Golf Tour sebagai event di industri olahraga dan pariwisata yang juga menjadi salah satu ujung tombak perekonomian nasional. Atas dasar itu pula, kami turut mendukung perhelatan olahraga ini. Terlepas dari itu olahraga golf saat ini tidak hanya berfungsi sebagai olahraga tetapi juga memberi nilai lebih yaitu pariwisata atau menjadi sport tourism," kata Corporate Secretary BNI Mucharom.Selain mengembangkan potensi wisata olahraga , acara ini diharapkan semakin memperkenalkan olahraga golf di Indonesia. Termasuk sejumlah pegolf pemula yang bisa mengasah kemampuannya lewat ajang ini."Kegiatan ini dijadikan momentum untuk membangkitkan pengetahuan dan pengalaman kepada para amatir di olahraga golf serta untuk mengajak para golfer junior untuk terus mengasah kemampuannya. Semoga permainan golf semakin dikenal, berkembang di seluruh masyarakat Indonesia," kata Koko Arto selaku Project Owner.Acara pemecahan rekor MURI juga dihadiri oleh Direktur Human Capital & Kepatuhan BNI Bob Tyasika Ananta, Sekjen Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia (PGI) Anthony Chandra, Wakil Direktur Utama Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) Osmar Semesta Susilo, Atlet Pro Golf Suseno Andrey Atmadji dan Rinaldi Adiyandono.