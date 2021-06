Ilustrasi-Freepik

Jakarta: Untuk kamu yang ingin bepergian dengan aman dan murah, kamu bisa cek promo kolaborasi Traveloka dan Citilink. Dua perusahaan ini kenyediakan #PromoTengahTahun guna mendorong pemulihan industri pariwisata tanah air yang terdisrupsi pandemi covid-19.



Melalui produk Tiket Pesawat yang dapat diakses di aplikasi Traveloka, #PromoTengahTahun menawarkan harga khusus untuk ‘regular zone selection’ dengan potongan harga hingga 20% untuk periode booking dari tanggal 16 hingga 27 Juni 2021 dengan rute keberangkatan dari Jakarta (CGK), Medan (KNO), Yogyakarta (YIA), Surabaya (SUB) atau Makassar (UPG) ke seluruh destinasi domestik.



Iko Putera, Director of Transport, Traveloka menyampaikan bahwa kerja sama ini sejalan dengan komitmen Traveloka dalam mendukung gerakan #DiIndonesiaAja, yang diusung pemerintah dalam upaya mengembalikan geliat pariwisata domestik.



“Sebagai lifestyle superapp, kami percaya bahwa menghadirkan inovasi melalui pengembangan teknologi serta memperluas kolaborasi merupakan salah satu strategi untuk mengatasi pandemi yang memiliki efek bola salju untuk menggiatkan pariwisata domestik dan menggenjot perekonomian nasional." ujar Iko.



"Tentunya upaya dalam membangkitkan kelesuan ekonomi akibat pandemi ini harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat guna menghentikan laju penyebaran covid-19, yang mana terefleksi dalam program #PromoTengahTahun,” ujar Iko.

Mengutamakan protokol kesehatan

Menjadi bagian dari kontribusi Traveloka dan Citilink untuk gerakan #DiIndonesiaAja untuk mempromosikan destinasi-destinasi wisata di dalam negeri kepada masyarakat. Program #PromoTengahTahun juga mengedepankan aspek protokol kesehatan yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional melalui berbagai inisiatif yang diterapkan.



Selain inisiatif yang dilakukan oleh Citilink, Traveloka juga menghadirkan rasa aman dan nyaman selama pandemi melalui portofolio produk Traveloka Clean Partners yang end-to-end, mulai dari layanan Antar Jemput Bandara, pemesanan tes covid-19, ragam pilihan akomodasi, penyewaan rental mobil, menjelajahi kota melalui produk local services Traveloka Xperience, hingga pembelian produk Asuransi.



“Kami memahami bahwa di tengah situasi pandemi, penerapan protokol kesehatan yang ketat menjadi krusial untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. Untuk itu, kami menerapkan protokol kesehatan yang ketat di seluruh lini operasional penerbangan, baik dari pre-, in-, hingga post-flight sesuai dengan ketentuan pemerintah, melakukan desinfeksi pesawat secara rutin, penggunaan HEPA di seluruh pesawat, contactless check-in, dan seluruh awak pesawat yang bertugas telah divaksin sebagai upaya proteksi untuk menghindari penularan virus,” ungkap Benny Rustanto, Chief Commercial Officer, PT Citilink Indonesia

Sport tourism

Selain itu, Citilink juga turut mendukung pariwisata melalui sport tourism, salah satunya menghadirkan penawaran khusus CitiSport membership. Diharapkan tidak hanya dapat mendongkrak pariwisata domestik, namun juga mendorong untuk senantiasa menerapkan gaya hidup sehat.



Program CitiSport yang telah ditawarkan oleh Citilink sejak 2013 menawarkan tambahan bagasi gratis hingga 20kg untuk penumpang yang membawa alat olahraga.



Terdapat beberapa kegiatan olahraga yang dapat dinikmati oleh anggota CitiSport, seperti bersepeda (CitiCyclink), golf (CitiGolf), menyelam (CitiDiving), berselancar (CitiSurfink), serta gantole (CitiFly). CitiSport juga mengakomodir tingginya minat dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan gaya hidup sehat.

(FIR)