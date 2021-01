Wajah Baru Talita Mountain Resort Puncak

(ELG)

Parkside Hotel Indonesia mengumumkan resmi mengelola Talita Mountain Resort. Alhasil, resort yang berada di kawasan Puncak Pass, Jawa Barat itu berganti nama menjadi Parkside Talita Mountain Resort Ciloto Puncak."Parkside Talita Mountain Resort akan menjadi salah satu properti di bawah jaringan Parkside Internasional Hotel Group. Dengan sumber daya dan kemitraan kami akan memaksimalkan potensi yang ada sehingga Talita Resort yang terbaik di area Puncak, Jawa Barat," kata Mugi Harjo selaku President Director Parkside Hotel Indonesia.Kawasan puncak merupakan salah satu destinasi wisata banyak orang di akhir pekan. Berada di bawah pengelola baru, Parkside Talita Mountain Resort Ciloto bertekad tetap memberikan layanan terbaik seperti sebelumnya. Apalagi Parkside diketahui merupakan manajemen hotel asal London."Kami berharap Parkside bisa mengelola Talita Mountain Resort menjadi lebih baik. Kami percaya dikelola oleh ahlinya hotel akan tumbuh dan berkembang pesat menjadi leading hotel di puncak. Jaringan Parkside akan berkontribusi dalam pengembangan dan distribusi ke kancah internasional," kata pemilik Talita Mountain Resort, Fransisca Yanuar.Parkside Talita Mountain Resort Ciloto Puncak memiliki total 53 kamar yang terdiri dari private room, villa dan family villa dengan pemandangan dataran tinggi yang indah serta udara yang sejuk.Fasilitas yang ditawarkan juga cukup lengkap, mulai dari meeting room yang nyaman untuk acara bisnis ataupun corporate gathering, kolam renang, restoran dan cafe, jogging track beserta hiking ground yang mendukung aktivitas outbound."Untuk menentukan Parkside tentu melalui proses yang panjang. Kami yakin Pak Mugi dan tim akan memberikan kontribusi terhadap anak anak kami di hotel. Di bawah naungan Parkside Hotel Indonesia sebagai jaringan internasional, Parkside Talita Mountain Resort Ciloto Puncak akan dioperasikan secara maksimal," kata Fransisca.Parkside Hotel Indonesia sebelumnya sudah mengoperasikan beberapa hotel di seluruh Indonesia seperti, Parkside Sovrano Hotel - Batam, Suni Garde Lake Hotel & Resort managed by Parkside - Jayapura, Parkside Hotel Maninjau Resort – Padang dan Parkside Gayo Petro Hotel Takengon - Aceh.Mereka berencana menambah sembilan unit hotel yang dijadwalkan beroperasi pada 2021 dan 2022 seperti Hotel Suni Abepura managed by Parkside – Jayapura, Parkside Granda Hotel – Banda Aceh, Parkside Inn Kemayoran – Jakarta, Parkside Inn Magelang – Magelang, Parkside Citra Garden – Semarang, Parkside Grand Plaza – Bandung dan Parkside The Maang Resort – Lombok.