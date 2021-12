Liburan Seru di Living World

Menyemarakkan Natal dan Tahun Baru 2022, Living World Alam Sutera mengangkat tema Christmas in Harmony pada 26 November 2021 hingga 3 Januari 2022 (Foto:Dok.Living World)

Tangerang: Menyemarakkan Natal dan Tahun Baru 2022, Living World Alam Sutera mengangkat tema Christmas in Harmony pada 26 November 2021 hingga 3 Januari 2022.



Bagi pengunjung yang berkunjung ke Living World Alam Sutera dapat menikmati suasana Natal melalui dekorasi yang terletak di West Lobby, area The Garden, Loft de Luxe, The Market, sepanjang area outdoor hingga dan spot foto di East Lobby. Tidak ketinggalan, Anda bisa menikmati beragam acara seru sebagai berikut :



Festival Durian

Siapa yang tidak menyukai buah yang berjuluk king of fruits ini. Selama sepuluh hari penyelenggaraan, Anda bisa menikmati varian durian terbaik seperti durian Acin Medan dan durian Rancamaya, Bogor. Selain itu, Anda juga bisa mencicipi berbagai macam olahan durian, seperti serabi durian, es durian, es krim durian dan masih banyak pilihan lainnya. Jangan lewatkan juga, promo Durian Happy Hour hanya Rp 15 ribu per buah setiap hari Senin – Kamis. Festival Durian diselenggarakan mulai tanggal 3 Desember sampai dengan 12 Desember di West Lobby, ground floor.



Pork & Noodle Festival

Siapa yang tak tergoda saat mendengar nama-nama seperti Babi Panggang TGR 99, Bakmi Ajong, Nasi Campur Asan 333, Iga Babi Ajung, Kwetiaw Medan Alkap, Siobak King, Nasi Uduk 77, Bakmi Amoy, Lau Lim Mee Pok, Bakmi Alit, Nedhisei, Hog Wild, Pecking Duck Lovers, Sunny Sanjaya Kuotie, Bakmi Siobak Yu-i Kitchen, Oetak Oetak, Menya Ichiza, Bakmi Mercon HL, Mie Temenan, Bakso Akian, Siomay Yohana dan Cerita Koffie & Tostori?



Menjadi gelaran favorit di tahun 2019, Pork & Noodle Festival kembali hadir di penghujung tahun 2021 ini. Acara yang menjadi incaran pecinta kuliner ini diselenggarakan pada tanggal 15-19 Desember 2021 di Ubud Paradise, lantai 2. Dalam kegiatan yang kedua kalinya ini, Anda bisa menemukan menu-menu baru yang Cuma bisa ditemukan di acara ini, kemudian ada juga Menu-menu favorit dan Best Seller. Untuk acara ini, Anda diwajibkan untuk belanja tanpa tunai dan bertransaksi dengan dompet digital Yukk. Dapatkan cashback 50% untuk setiap transaksi disini.



Fish Festival

Acara yang selalu ditunggu setiap tahunnya, Fish Festival kembali menyapa sejak tanggal 20 November hingga 5 Desember 2021. Anda bisa menemukan aneka jenis ikan hias, seperti ikan koi, ikan cupang, ikan gabus, ikan arwana atau beragam kura-kura, dan hewan unik lainnya. Selain itu, Anda juga bisa menemukan aneka akuarium dan pot bunga tanaman air lengkap dengan tanamannya yang cantik. Selain pameran, Anda juga bisa mengikuti kontes ikan discus pada tanggal 4-5 Desember 2021.



Toys Kingdom x Mattel Holiday Disc up to 70%

Nikmati diskon hingga 70% untuk berbagai mainan seru buat Si Kecil di Mattel Toys Kingdom x Mattel Holiday Disc up to 70%. Mulai 10 Desember hingga 9 Januari 2021, Anda bisa menemukan aneka mainan dari brand atau karakter favorit anak-anak seperti Hot Wheels, Barbie, Thomas & Friends, Jurassic World, Matchbox, Paw Patrol, dsb. Anda juga bisa mengikuti Indonesia Diecast Expo yang menghadirkan acara komunitas diecast di penghujung tahun 2021 ini.



Barbie Role Model by Anne Avantie

Sudah tak diragukan lagi bahwa Anne Avantie adalah sosok desainer berbakat sekaligus perempuan yang inspiratif. Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya, Mattel menciptakan secara khusus sebuah Barbie dalam wujud Anne Avantie. Barbie Anne Avantie merupakan edisi spesial karena disebut sebagai 'One of A Kind' (OOAK), alias hanya ada satu di dunia.



Kehadiran Barbie Anne Avantie ini menjadi bagian dari kampanye Barbie Role Model yang diusung oleh Mattel selaku produsen Barbie sejak 2015 untuk menginspirasi generasi muda sekaligus merayakan para perempuan hebat dari seluruh dunia. Anne Avantie akan hadir di Living World Alam Sutera pada tanggal 18 Desember 2021 sekaligus ada sesi talkshow dan penyerahan boneka Barbie Anne Avantie dari pihak Mattel ke Anne Avantie.



Giving in Harmony

Setiap anak di seluruh dunia pasti memiliki mimpi yang ingin diwujudkan pada saat Natal tiba. Untuk itu, Living world Alam Sutera mengajak Anda untuk berpartisipasi dengan mendonasikan mainan baru atau perlengkapan sekolah seperti tas, sepatu, dsb ke dalam Giving in Harmony Box yang ada di West Lobby, ground floor. Semua kado yang terkumpul dan akan diserahkan kepada anak-anak panti asuhan pada tanggal 23 Desember 2021.



“Giving in Harmony digagas pihak Living World Alam Sutera untuk meramaikan suasana Natal agar bisa dirasakan oleh semua orang. Tujuannya adalah selain menggelar event online dan offline di mal, kami juga ada kewajiban untuk peduli sesama supaya semangat Natal bisa dirasakan semuanya. Kami berharap, kegiatan ini dapat mendorong masyarakat agar peduli dengan sesamanya, terutama dalam suasana Natal yang akan berlangsung” ujar Adrian Pranata, selaku General Manager Living World Alam Sutera.



“Semoga melalui kegiatan ini, kita semua menjadi pribadi yang senantiasa peduli terhadap sesama, menjaga selalu pola hidup sehat serta spirit Natal dan liburan bisa dirasakan oleh semua orang,” ujarnya menambahkan.



(ROS)