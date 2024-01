Seluncuran Seru di Christmas in Living Land, Living World Alam Sutera

(ROS)

Masih dalam rangkaian momen Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, pusat perbelanjaan Living World Alam Sutera menghadirkan beragam kegiatan seru untuk dinikmati bersama keluarga dan teman.Mengusung tema “Christmas in Living Land” mulai 1 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024, Living World Alam Sutera menghadirkan wahana bermain anak bertajuk ‘Santa Rainbow Slide Farm & Ball Pool’ di West Atrium, beragam kompetisi yang bisa diikuti oleh seluruh keluarga hingga program belanja dengan hadiah menarik. Tidak hanya itu, hadir juga ‘Santa Claus around the mall’ yang membagikan goodie bag dan Christmas Carol bersama sekolah musik menyanyikan lagu-lagu rohani natal berkeliling mal di setiap weekend yang menambah keseruan nuansa natal di Living World Alam Sutera.Berikut program-program “Christmas in Living Land” di Living World Alam Sutera yang bisa dinikmati pengunjung:Pengunjung bisa menikmati liburan seperti di Puncak, merasakan Rainbow Slide dan beragam aktivitas menarik lainnya seperti mandi bola, memberi makan kelinci dan ikan, body & face painting yang sangat seru tanpa harus pergi keluar kota. Keluarga bisa menjadikan Living World Alam Sutera sebagai alternatif kegiatan wisata tanpa harus keluar kota untuk mengisi waktu liburan.Dapatkan hadiah langsung total jutaan rupiah untuk setiap pembelanjaan minimal Rp500 ribu di semua store Living World Alam Sutera. Program ini berlaku setiap Senin-Jumat. Selain itu, melalui kegiatan ‘Trees For Tomorrow’, pengunjung juga bisa mendapatkan bibit pohon setiap harinya. Satu pengunjung bisa mendapatkan bibit pohon sirsak dan jambu maksimal tiga pot per harinya.Giving in Harmony merupakan program sosial yang setiap natal selalu diadakan di Living World Alam Sutera. Mengajak pengunjung mall untuk berpartisipasi dengan mendonasikan mainan baru atau perlengkapan sekolah seperti tas, sepatu, dan lainnya ke dalam Giving in Harmony Box yang ada di West Lobby, ground floor. Nantinya hadiah-hadiah tersebut akan diberikan ke anak-anak panti asuhan yang membutuhkan sehingga kebahagiaan natal terus dibagi ke semua orang.Semua program di atas bisa diikuti oleh seluruh pengunjung dengan informasi dan pendaftaran bisa diakses di laman instagram @livingworld_alamsutera.Tunggu apalagi, ajak keluarga dan nikmati waktu bersama seru-seruan di ke Living World Alam Sutera!