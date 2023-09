Ide Liburan Tematik Seru di Jakarta, Cocok untuk Wisata Keluarga saat Weekend

1. Jelajahi dunia seni kontemporer hingga pesona bahari

Setelah pusing bekerja selama lima hari, memilih berwisata bersama keluarga saat weekend bisa menjadi akhir penutup pekan yang menyenangkan. Tak usah jauh-jauh ke luar kota, karena di Jakarta ada destinasi liburan tematik dengan membawa keluargamu.Melansir tiket.com, berikut ini beberapa kegiatan seru saat akhir pekan bersama keluargamu:Ingin menikmati mahakarya seni mempesona, Jakarta tentu memilikinya. Kamu bisa menjelajahi Museum MACAN yang menampilkan serangkaian pameran seni kontemporer dari seniman ternama.Saat ini Museum MACAN tengah memamerkan karya dari Isabel and Alfredo Aquilizan: ‘Somewhere, Elsewhere, Nowhere’, disini d.l.l., dan Ai Weiwei: Baby Formula. Harga tiket masuk akhir pekan mulai dari Rp72 ribu.Jakarta Aquarium & Safari pun bisa menjadi pilihan untuk mengajak keluarga melihat berbagai jenis hewan laut. Berlokasi strategis di pusat gaya hidup dan belanja trendi Central Park Mall di Jakarta Barat, pesona bahari yang tersaji selalu mengundang decak kagum.Keluarga bisa manfaatkan atraksi ini sekaligus untuk mempelajari kehidupan bawah laut sembari berdiskusi di restoran yang juga tersedia di sekitar akuarium. Beli tiketnya mulai dari harga Rp145.500.Amazing D’Caribbean membawa kembali kejayaan arcade yang penuh warna dan hingar bingar permainan gim anak-anak. Amazing D’Caribbean yang terletak di Kota Kasablanka jadi destinasi sempurna bagi anak-anak aktif karena banyak permainan eksplorasi seperti racing game, bom-bom car, field hockey, ping pong, shooting games, ball pool, dance dance revolution, hingga danz base. Top up kartu amazing mulai dari Rp90 ribu sebelum menikmati semua permainan di tautan tiket.com.Sesuai namanya, M7 Tactical adalah destinasi untuk memacu adrenalin dan kardio yang seru serta menegangkan. Lippo Puri Mall menjadi tuan rumah wahana yang memberikan pengalaman simulasi taktikal baku tembak selayaknya sedang dalam misi agen rahasia.Tak perlu khawatir! Semua peralatan disupervisi oleh para ahli dan bahkan sangat aman untuk diikuti oleh anak-anak mulai usia 6 tahun. Untuk harga tiket mulai dari Rp71.250.Setelah menikmati berbagai aktivitas, tentu akan balance jika bisa nikmati relaksasi sekeluarga untuk melepas lelah setelah seharian menjelajahi ibukota di Kokuo Family Massage & Reflexology. Interiornya yang nyaman seakan-akan mengajak pengunjung merasakan indahnya musim sakura di Jepang.Selain itu, kafenya juga sediakan banyak pilihan minuman sedap pelepas dahaga sembari tunggu giliran. Reservasi layanan relaksasinya di tiket.com dengan harga mulai dari Rp160 ribu.Atau kamu bisa memanjakan kaki yang sudah menjelajah ke berbagai atraksi dengan pijat kaki yang menjadi layanan favorit di Meiso Reflexology. Reputasi Meiso sudah tidak diragukan lagi karena lahir dari merk legendaris Kenko, destinasi unggulan untuk masyarakat yang ingin merasa rileks dengan instan melalui kepiawaian pijatan para ahli profesional. Harga tiketnya mulai dari Rp170 ribu.Alangkah nikmatnya setelah seharian wisata ditutup dengan staycation di hotel legendaris The Sultan Hotel & Residence. Tepat berada di jantung ibu kota dan dikelilingi oleh hutan tropis, The Sultan Hotel & Residence menjadi pilihan akomodasi staycation yang tepat untuk keluarga.Kamu juga dapat menikmati berbagai macam hidangan khas internasional dari pilihan restoran yang ada. Reservasi sekarang dengan harga kamar mulai dari Rp1,4 juta di akhir pekan."Berbagai kemudahan selalu kami hadirkan di tiket.com. Dengan begitu banyak inovasi kebutuhan perjalanan menjadi wujud upaya tiket.com dalam memberikan solusi lengkap bagi kebutuhan wisata juga perjalanan. Seperti yang juga tiket.com serukan dalam selebrasi ulang tahun ke 12 nya kali ini untuk semangat kebebasan berwisata kemana saja, termasuk ke berbagai destinasi menarik di ibu kota," kata Maria Risa Puspitasari, SVP of Brand Marketing, tiket.com.