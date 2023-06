Isu Sampah Laut, Sandiaga Uno Minta untuk Menjaga Kebersihan

(Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan laut Indonesia perlu dijaga secara bersama untuk kepentingan bersama pula. Foto: Dok. Medcom.id/Aulia Putriningtias)

(TIN)

Hari Laut Sedunia akan berlangsung pada 8 Juni mendatang. Namun, belakangan ini viral perihal pesisir laut yang dipenuhi dengan sampah.Melihat hal tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Menparekraf ) Sandiaga Uno meminta kepada masyarakat untuk terus menjaga laut, terutama dari sampah. Karena ia melihat laut merupakan bagian dari masa depan Indonesia."Saya melihat laut merupakan masa depan Indonesia. Kita harus menjaga laut ini bukan hanya karena untuk pariwisata dan ekonomi, tetapi manusia ini memang bergantung terhadap laut," kata Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno pada Zoom, Senin, 5 Juni 2023.Sandiaga pun bercerita tentang satu hari ia melakukan diving di Raja Ampat . Pada kejadian tersebut, ia melihat penyu yang mengalami luka akibat sampah plastik. Sandiaga pun merasa sedih bahwa nuansa indah Raja Ampat, harus dikotori dengan sampah."Saya waktu itu diving, bertemu dengan penyu. Tapi terlihat luka di bagian badannya. Saya panggil dari dive masternya, ternyata penyunya luka karena ada plastik menyangkut. Dan itu tentunya merupakan dampak langsung sampah plastik di laut," jelas Sandiaga.Sandiaga pun mendukung pariwisata dengan berbasis memajukan lingkungan, khususnya pada kelautan. Menurutnya, laut Indonesia perlu dijaga secara bersama untuk kepentingan bersama pula."Kami mendukung kegiatan pariwasata yang berbasis konservasi, menanam mangrove, merestorasi terumbu karang, pembersihan sampah, dan pencegahan adanya sampah-sampah laut," pungkas Sandiaga.