3 Destinasi untuk Kamu yang Doyan Sport Tourism

1. Marathon menikmati indahnya pantai Bali nan eksotis

2. Petualangan bersepeda di Pusuk Bike Park

3. Golf sambil healing di Pulau Bintan

(FIR)

Sport Tourism menjadi potensi baru penggerak sektor Pariwisata Indonesia. Hal itu ditandai dengan wisata minat khusus ini digandurngi banyak masyarakat.Tepatnya setelah era pandemi ini. Di mana berlari, gowes, hingga golf sudah bukan lagi sebagai hobi, tapi juga pelepas penat dan menyehatkan tentunya.Nah, karena 9 September nanti akan ada Hari Olahraga Nasional, maka Tiket.com memberikan ide menarik bagi kamu yang pencinta sport tourism untuk sama-sama merayakan bulan sehat ini."Sambut hari olahraga nasional (Haornas) tiket.com ajak sobat tiket rayakan dengan cara yang lebih berkesan. Sebagai jendela informasi bagi wisatawan lokal maupun internasional yang ingin menjelajahi Indonesia melalui cara yang lebih menarik sport tourism yang akan semakin membuka opsi aktivitas sobat tiket di destinasi wisata yang didatangi," ujar Maria Risa Puspitasari, SVP of Brand Marketing, tiket.com.Berikut rangkuman 3 kegiatan olahraga dari tiket.com yang sedang banyak digandrungi oleh masyarakat dan dapat dieksplorasi berbarengan dengan kegiatan berlibur:Dalam satu dekade terakhir, berbagai lomba lari atau aktivasi terkait acara lari maraktumbuh di Indonesia. Di masa pandemi pun, minat masyarakat terhadap olahraga meningkatpesat.Termasuk olahraga lari yang mengajak para pelari untuk menikmati keindahan pemandangan sekitar, seperti salah satunya ajang marathon di Pulau Bali. Kamu bisa mengikuti ajang lari sambil menikmati indahnya alam Bali tidak hanya menjadi tempat berlaga bagi para peserta lari tetapi juga destinasi liburan keluarga.Nikmati kegiatan marathon dengan sentuhan budaya Bali beserta wisata Bali dan keramahan masyarakatnya. Selain itu, trek jogging di Bali ini juga banyak dijadikan sebagai tempat jalan-jalan karena terbebas dari kendaraan yang berlalu lalang. Tidak heran jika banyak di antaranya warga sekitar yang dengan sengaja melakukan olahraga pagi seperti halnya jogging di kawasan khusus.Menghabiskan liburan dengan bersepeda di tempat yang indah di Indonesia sambil menghirup udara segar menjadi salah satu kegiatan wisata yang digemari saat ini, dengan tujuan menyalurkan hobi atau minat khusus.Bersepeda adalah salah satu kegiatan komunitas yang terbentuk semasa pandemi dan masih berlangsung hingga saat ini. tiket.com melihat pertumbuhan tren bagi berbagai komunitas pesepeda dari berbagai kota untuk menjelajahi medan-medan alami nusantara bersama-sama, karena aktivitas tersebut menyegarkan pikiran dan cahaya matahari bermanfaat bagi kebaikan tubuh.Bagi kamu penggemar sepeda, kini sedang populer untuk gowes hingga ke dataran tinggi. Para penggemar gunung membuka arena petualangan bersepeda di dalam hutan Pusuk,Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.Panjang trek Pusuk Bike Park ini hingga 1,5 kilometer dan melintasi berbagai kondisi alami. Di antara yang harus ditempuh pesepeda adalah: hutan lindung, dua jembatan kayu, dan bambu untuk menyeberangi sungai, empat drop off (jumping), dan belasan full berm (kelokan).Saat ini, olahraga golf menjadi salah satu olahraga yang sangat diminati oleh berbagaikalangan khususnya anak muda. Tak hanya menjadi olahraga terfavorit untuk kalanganatas, olahraga ini jadi trend pada era sekarang loh! Golf termasuk olahraga yang dimainkan sambil menikmati keindahan alam.Terletak di kepulauan Riau, Bintan merupakan salah satu destinasi yang cocok untuk bermain golf sambil berlibur. Selain terkenal dengan wisata alamnya yang indah khususnya laut, Golf Course di Bintan juga merupakan sebuah tempat yang bisa sobat tiket kunjungi untuk bermain golf sekaligus berlibur bersama keluarga.Bintan sangatlah cocok untuk melakukan kegiatan sport tourism karena memiliki alam yang menjadi fokus utama destinasi wisatanya. Ada banyak sekali wisatawan yang menghabiskan waktu berlibur sekaligus bermain golf karena pemandangan alam yang tersaji berbeda dari tempat lainnya. Ditambah banyaknya pilihan resort mewah untuk sekadar healing dari hiruk pikuk kota dan menikmati ketenagan di pulau ini.Dengan bermain golf otot jadi bekerja lebih, maka setelah bermain manjakan diri denganberbagai perawatan refleksi dan pijat athletic body massage, signature massage, danreflexology setelah berolahraga.Buat diri menjadi rileks dengan pijatan terbaik dengan suasana spa yang menenangkan di Bintan Massage & SPA yang dapat dipesan melalui tiket To Do dari tiket.com dengan tambahan promo menarik selama periode SALEtember.