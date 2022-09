MoT Sulap Tempat Nongkrong di Cove at Batavia jadi 'Antariksa'

(FIR)

Suasana berbeda terasa ketika tempat nongkrong atau hangout terkenal di Pantai Indah Kapuk I, Cove at Batavia 'disulap' oleh Museum of Toys (MoT). Ya, upaya ini dilakukan MoT untuk merayakan 1 tahun salah satu Platform on-demand, Astro.Astro menggaet MoT dalam perayaan ulang tahun ini dengan tema 1NTERSTELLAR yang berlangsung mulai 15 September hingga 2022. Dengan area sepanjang 350 meter di bibir pantai PIK I, nuansa biru ungu khas Astro bertebaran."Untuk konsep Asrto 1NTERSTELLAR by MoT itu sendiri awalnya menceritakan karakter Astro, yaitu Aero. Di situ menceritakan Aero diciptakan dan punya tujuan di alam semesta. Mereka punya misi dan tujuan untuk membantu umat manusia di bumi," ujar Johan yang merupakan perwakilan dari MoT."Dalam kisahnya, Aero ini tak sendirian. Ia memiliki teman yang punya karakter sendiri. Dalam artian, 1NTERSTELLAR ini bagaimana kita berangkat di tempat asalnya Astro.Di salah satu pintu masuk, kamu akan disuguhkan gate 1NTERSTELLAR atau space gate. Di sini seolah-olah kamu akan menjelajahi ruang angkasa dan disambut dengan patung Aero. Kemudian ada juga galactic stage yang merupakan panggung utama.Co-Founder & Chief Business Development Officer Astro, Sherlyn Gautama menambahkan konsep 1ntersellar adalah perpaduan angka 1 yang merupakan ulang tahun pertama Astro, dan interstellar yang berarti perjalanan antar bintang dengan memperkenalkan Airo dan teman-temannya yang merupakan maskot Astro sebagai robot astronaut."Seperti Astronaut yang selalu berinovasi, di acara kali ini Astro juga menghadirkan Astro Goods dan Astro Kitchen yang tentunya dengan beragam diskon yang menarik," terang Sherlyn.Dalam acara yang berlangsun 10 hari ini, kamu diajak untuk menjalankan misi dengan mengikuti beberapa permainan. Seperti, hammer hits, lempar gelang, atau pun memasukkan bola basket ke ranjang. Nantinya, setiap permainan, kamu akan diberikan stempel di kertas yang telah kamu pegang.Tak hanya itu, jika kamu datang pada malam hari, kamu akan disuguhkan beragam acara menarik, di antaranya light festival, art installation, pop up market, music entertainment, art performance, photospot, apps product education, games, chill & relax corner dan Astro shopping experience.Founder Museum of Toys, Deasy Varianti Susanto mengatakan 1NTERSTELLAR diusung oleh Museum of Toys, berkonsep antariksa. Makna dari konsep 1NTERSTELLAR ini adalah ‘di antara bintang-bintang’ yaitu sebuah perjalanan melalui ruang dan waktu di luar angkasa, menemukan tujuan dan makna hidup hadirnya sosok Airo (maskot Astro) di jagad raya."Dengan 1NTERSTELLAR, ASTRO dan Museum of Toys ingin menghasilkan karya dan pengalaman yang mengesankan dalam pikiran pengunjung," tutup Deasy.Disarankan untuk kamu datang ke acara ini pada malam hari, karena akan ada light festival dan lebih berasa suasananya. Kemudian pada malam ini juga akan ada penampilan spesial dari band D'Masiv mulai pukul 7 malam.