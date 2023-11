Tarik Minat Wisatawan Indonesia, Taiwan Sediakan 300 Restoran dan Hotel Bersertifikat Halal

(ELG)

Taiwan Tourism Bureau Indonesia kembali menghadirkan promo pariwisata unik untuk menarik wisatawan Tanah Air. Salah satunya menghadirkan kampanye #KejarMobilTaiwan yang mengerahkan lebih dari 300 mobil yang dihias dengan branding pariwisata Taiwan Mobil yang melintas Jabodetabek itu akan dapat melihat sekilas Taiwan melalui ilustrasi yang indah. Kampanye #KejarMobilTaiwan berkolaborasi dengan KROOSYL, studio desain eksperimental asal Indonesia.Mereka menghadirkan dua karya desain visual lima seniman lokal asal Tangerang. Karya visual yang menampilkan aspek alam, budaya, dan berbagai ikon modern Taiwan ini mengusung konsep "Taiwan for Everyone" dan "This is Taiwan".Untuk desain visual 'Taiwan for Everyone', masyarakat disuguhkan pemandangan indah dan aktivitas bersepeda yang dapat dinikmati dengan bebas oleh keluarga segala usia. Sedangkan konsep "This is Taiwan" menyuguhkan pesona musim Sakura sambil menikmati perjalanan kereta Taiwan, kereta cepat Taiwan, dan Kereta Alishan yang terkenal di kalangan wisatawan."Kami sangat senang dapat meningkatkan kesadaran akan Taiwan sebagai tujuan wisata, dan semoga melalui acara ini dapat semakin menarik minat masyarakat untuk berkunjung,” kata Abe Chou, Direktur Kantor Administrasi Pariwisata Taiwan KL."Ada banyak aspek yang dapat dinikmati dari Taiwan, mulai dari pemandangan alam, kekayaan budaya, masakan lezat, dan aktivitas menyenangkan lainnya yang dapat dinikmati oleh segala usia. Kita juga punya banyak tempat wisata ramah muslim, jadi ini kesempatan yang sangat menarik untuk mengunjungi negara kita," lanjutnya.Menurut Abe, Taiwan dikenal dengan pemandangan yang sangat indah. Taiwan menawarkan berbagai tempat indah seperti Alishan. Danau Sun Moon, pasar malam Taiwan yang terkenal, kawasan perbelanjaan terlengkap serta berbagai museum seni.Dikombinasikan dengan cita rasa kuliner yang lezat serta suasana hangat serta bersahabat, dia menyebut Taiwan menjadi salah satu destinasi wisata populer untuk para wisatawan dari berbagai usia. Kehadiran beragam sejarah budaya serta tampilan atraksi tradisional hingga modern, membuat Taiwan punya daya tarik untuk dijelajahi lebih dalam lagi.Abe juga menyebut Taiwan mencoba memfasilitasi wisatawan Indonesia dengan memberikan akomodasi serta berbagai fasilitas yang ramah Muslim. Taiwan jmenyediakan lebih dari 300 lokasi restoran hingga hotel yang sudah memperoleh bersertifikat Halal secara resmi.“Indonesia adalah pasar yang signifikan bagi kami, dan kami berharap hal ini akan mendorong lebih banyak orang Indonesia untuk mengunjungi negara kami. Ada sesuatu untuk semua orang di Taiwan, dan melalui kampanye ini, kami bertujuan untuk mendapatkan lebih banyak minat dan berbagi lebih banyak, dan kami berharap dapat segera menyambut Anda untuk menikmati Taiwan," tutup Abe.