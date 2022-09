(ELG)

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjelajah keindahan Taiwan . Tak hanya wisata sejarah, sejumlah destinasi yang mengedepankan keindahan alam juga banyak terdapat di sana.Salah satunya National Scenic Area atau kawasan panorama nasional. Sebelumnya, pemerintah setempat menetapkan 13 tempat wisata nasional untuk mempermudah wisatawan dari berbagai negara berlibur.National Scenic Area sendiri terdiri dari ragam wisata alam, budaya dan kuliner unik dengan berbagai aktivitas dan pengalaman menarik. Taiwan memiliki alam yang masih terjaga keasliannya dan eksotik.Wisatawan bisa melintasi pegunungan di jalur hiking hijau yang teduh atau bersepeda di jalan raya dengan satu sisi laut cantik dan gunung hijau yang megah. Sejumlah museum, kuil dan rumah bersejarah juga bisa ditemukan dengan mudah di setiap sudut Taiwan.Dari 13 tempat wisata nasional, berikut tujuh destinasi yang wajib kamu kunjungi saat liburan ke Taiwan seperti dalam siaran pers yang diterima medcom.id:Dikenal sebagai tanah kelimpahan, Siraya dipenuhi dengan pertanian yang menghasilkan berbagai macam buah-buahan dan produk lainnya. Siraya menjadi tempat yang tepat untuk dikunjungi jika Anda ingin menjelajahi pedesaan Taiwan sekaligus mencicipi berbagai macam makanan lezat.Sebagai tempat pemandian air panas terbaik di Taiwan, Siraya memiliki Guanziling sebagai resor utama. Mata air lainnya juga tersebar di sekitar area tersebut. Anda juga bisa menemukan bendungan di Siraya, termasuk Bendungan Wushantou yang cocok untuk melihat bunga sakura dan beragam flora dan fauna lainnya.Dengan kedalaman mencapai 3 meter hingga 6 meter, Dapeng Bay merupakan laguna terbesar di Taiwan yang menyediakan sumber daya hewan dan tumbuhan laut yang kaya di wilayah ini. Mangrove, burung, kerang dan serangga bisa ditemukan dengan mudah di Detan Wetland Park, puncak laguna.Di sini wisatawan bisa melakukan aktivitas lainnya. Seperti menjajal perahu dan berkeliling sambil menikmati keindahan Dapeng Bay. Tersedia juga olahraga air lainnya. Sementara Dapeng Bay Bridge akan menampilkan pertunjukkan cahaya dan acara pembukaan jembatan untuk membiarkan kapal masuk ke laguna.Dapeng Bay juga terdiri dari Little Liuqiu, pulau karang kecil di pantai dekat Donggang. Banyak keindahan alam seperti terumbu karang, tanaman dan berbagai jenis hewam yang bisa ditemukan di sini. Termasuk budaya dan masakan khas yang membuat ketagihan.North Coast and Guanyinshan menawarkan bebatuan dan pantai berpasir halus serta pemandangan yang menakjubkan. Ada juga mata air panas, sungai deras, dan air terjun yang selalu menarik wisatawan baik lokal dan mancanegara.Saat berkunjung ke North Coast and Guanyinshan pastikan kamu mengunjungi tempat-tempat populer seperti Eksploratorium Pantai Utara, Pelabuhan Memancing Fuji, Mercusuar Tanjung Fugui, Tanjung Fugui, Taman Layang-layang Shimen dan Jalur Bunga Sakura.Terletak di timur Taiwan, Northeast and Yilan Coast terkenal dengan banyak tanjung dan teluk yang didukung oleh pegunungan hijau. Daya tarik lokasi ini meliputi batuan yang spektakuler, bentang alam terkikis laut yang unik, pantai berpasir emas halus, keanekaragaman hayati laut yang kaya, dan warisan budaya yang masih terjaga.Ini adalah tujuan wisata multiguna yang bisa menjadi fungsi ganda dari ruang kelas alam yang menarik dan taman bermain pantai yang mempesona. Northeast and Yilan Coast juga membentang dari Juifang selatan ke Beigangkou di Kabupaten Yilan.Keindahan alam seperti terumbu karang, sungai, sawah bertingkat, perbukitan hijau, mercusuar, dan dua pantai terbaik Taiwan dapat ditemukan di sini. Nikmati juga pengalaman berkemah, panjat tebing, hiking di sepanjang jalan setapak berusia 200 tahun, dan olahraga air, seperti berenang, selancar, selancar angin, jet ski, berperahu, snorkeling, dan scuba diving.East Rift Valley disebut sebagai Negeri Madu Susu. Saat melewati Jalan Raya Provinsi No.9, Anda akan melihat ladang pertanian hijau yang membentang ke pegunungan di kedua sisi. Tempat wisata nasional sendiri membentang dari Sungai Mugua di Hualien ke utara ke Kota Taitung dengan luas 138.386 hektar.Tempat wisata nasional tersebut meliputi pegunungan, lembah, dan mata air panas, bersama dengan sawah, bunga lily, buah pomelo, teh, dan srikaya yang melimpah. Penduduk yang ramah dan hangat dengan suasana pedesaan, dan sungai yang jernih menjadikan East Rift Valley sebagai surga di bumi.East Rift Valley juga rumah bagi empat suku asli Taiwan, yaitu Amis, Atayal, Bunun, dan Puyuma. Budaya Aborigin adalah salah satu yang paling penting dan paling mewakili sumber daya berharga East Rift Valley.Terbentang dari Hualien hingga Taitung di bagian tenggara Taiwan, East Coast relatif belum terjamah dan penuh bebatuan. Area ini dipenuhi dengan desa-desa nelayan kecil yang membuka restoran dengan makanan laut lokal sebagai menu utamanya.Ada juga tradisi pertanian yang kaya di sini dengan banyak sawah cantik yang menghadap ke Samudra Pasifik. Bagi Anda yang mencari kegiatan yang seru, East Coast juga bisa menjadi menjadi pilihan menarik untuk berselancar lantaran memiliki ombak terbaik.Maolin terletak di kaki Pegunungan Tengah antara Kaohsiung dan Pingtung. Ini adalah area lain di Taiwan dengan sejarah dan budaya yang kaya dan masih terjaga untuk dijelajahi. Hal tersebut terbukti melalui Taman Budaya Masyarakat Adat Taiwan serta desa-desa seperti Sandimen.Di desa Duona, kamu juga dapat melihat beberapa contoh rumah batu tulis unik Suku Rukai yang terpelihara dengan baik. Saat ini sekitar 30 rumah batu tulis dilestarikan, menjadikannya koleksi terbesar rumah batu tulis di Taiwan.Maolin memiliki banyak tempat indah. Seperti Pemandian Air Panas Baolai, Pemandian Air Panas Bulao, Pemandian Air Panas Duona, Gunung Shiba Luohan (Luohanshan), Air Terjun Lembah Meiya, Gunung Longtou, dan Lembah Maolin. Dengan lanskap pegunungan, jembatan gantung dan kuil di sini menawarkan beberapa pemandangan spektakuler.