Noel Season "Bring Back The Joy," Natal dan Tahun Baru yang Damai

(ROS)

Pada perayaan Natal dan tahun baru kali ini, Central Park dan Neo Soho Mall menghadirkan tema “Bring Back The Joy" untuk mengajak pengunjung merasakan kembali kebahagiaan dan keceriaan melalui ornamen dan dekorasi christmas carnival di seluruh area mal.Perayaan acara Christmas and New Year di Central Park dan Neo Soho Mall selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh para pengunjung setianya. Tahun ini, Noel Season yang dimulai pada 26 November 2021 hingga 12 Januari 2022 akan terasa menggembirakan, memorable, dan tetap aman.“Noel Season tahun ini hadir dengan berbagai pilihan program belanja yang baru dan juga dekorasi yang lebih variatif juga seru. Protokol kesehatan tentu tetap diterapkan dalam rangkaian Noel Season agar customer yang datang ke Central Park dan Neo Soho Mall dapat menikmati suasananya dan berbelanja dengan aman dan nyaman," ucap Asst. Marcomm & Relations General Manager Silviyanti Dwi Aryati.Program belanja yang dihadirkan tahun ini selain program offline, juga terdapat program belanja virtual. Hal tersebut dapat menjadi solusi bagi Central Park dan Neo Soho Lovers yang ingin tetap mengikuti keriaan berbelanja tanpa harus datang langsung.Rangkaian Noel Season dimulai dengan berbagai pilihan program belanja yang dikenal dengan rangkaian Christmas Shopping Marathon, yang kali ini terdiri dari program Festive Prizes, Raffle Of The Day, 12.12 Gifts Of Joy, Christmas Live Sale lalu juga akan ada Meet The Santa dan juga Jingle & Mingle yang tentu saja dilengkapi dengan dekorasi yang membawa suasana Natal lebih terasa hangat dan ceria.Dekorasi yang Instagramable untuk mengabadikan momen kebersamaan tentu sangat identik dengan nuansa Natal di Central Park dan Neo Soho Mall. Dekorasi Natal di Central Park Mall tahun ini, bekerjasama dengan Funworld, hadir dengan banyak keceriaan di banyak area sesuai dengan temanya “Bring Back The Joy.”Untuk di area Laguna Atrium ada instalasi christmas festival seperti layaknya masuk ke dalam area sirkus pekan gembira yang mengantusiaskan dan dipenuhi dengan beragam permainan mesin arcade seperti Merry Go Round, permainan bola dan permainan lainnya. Dekorasi festival ini tidak hanya dapat dinikmati dari lantai GF Central Park Mall, para pengunjung dapat merasakan pengalaman pekan festival yang berbeda juga di Neo Atrium dan Tribeca Park.Selain ada dekorasi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, suasana taman di ruang terbuka ini akan dipercantik dengan dekorasi yang dapat dijadikan spot foto baik di saat siang hari ataupun gemerlap kilauan lampu di malam hari.Perayaan Natal akan terasa semakin hangat dengan hadirnya sang Santa Claus yang hadir memberikan berbagai hadiah menarik bagi para pengujung khususnya anak–anak dalam acara Meet The Santa. Sang Santa Claus tentu akan selalu siap menyambut serta menyapa para pengujung setia Central Park dan Neo Soho Mall di sekitar Laguna Atrium dan juga Neo Atrium pada 17 hingga 23 Desember 2021, pukul 16.00-18.00 WIB.Pada acara Meet The Santa ini pun akan ada aktivitas yang langsung dapat dinikmati para pengunjung hingga tempat yang menggemaskan yang dapat dijadikan untuk mengabadikan momen bersama orang tersayang dalam momen Natal tahun ini.Penampilan Natal juga hadir di rangkaian Noel Season tahun ini di akhir pekan sebelum perayaan Natal. Pengunjung akan dihibur dengan iringan musik Natal dari Christmas Choir yang merdu.Bagi para pengunjung yang ingin menikmati semua tampilan khas natal ini tentu diwajibkan untuk tetap menerapkan standar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan agar tercipta suasana Natal yang nyaman dan tetap menyenangkan.Shopping Marathon merupakan salah satu program belanja di momen-momen besar Central Park dan Neo Soho Mall. Program belanja yang menawarkan potongan harga hingga 80 persen di lebih dari 150 tenant di Central Park dan Neo Soho Mall dengan hadiah-hadiah yang sangat menarik.Program berbelanja ini dimulai pukul 15.00 WIB hingga jam operasional mal selesai, di mana customer yang berbelanja minimum Rp1 juta berkesempatan mendapatkan kejutan-kejutan menarik dalam konten Festive Rewards seperti Samsung Galaxy Z Fold 3 256GB, Samsung Galaxy Flip 3 256 GB, Philips Air Purifier AC1215/20, Voucher Menginap 2D1N di Pullman Jakarta Central Park, Voucher Menginap 2D1N di Westin Jakarta, Voucher Menginap 2D1N di Ritz Carlton Jakarta hingga banyak potongan harga menguntungkan yang ditawarkan.Program belanja berbeda lainnya yang dihadirkan oleh Central Park dan Neo Soho Mall untuk para pengunjung setia yang mengikuti akun Instagram @centralparkmall dan @neosohomall. Selama dua hari ini akan ada live Instagram @centralparkmall dan @neosohomall di 6 tenant yang berpartisipasi. 12 viewers live IG yang beruntung berkesempatan membawa pulang voucher diskon berbelanja hingga Rp500 ribu yang dapat digunakan di tenant yang dimenangkan tersebut di Central Park dan Neo Soho Mall dengan mengikuti dan menjawab pertanyaan selama live IG tersebut berlangsung.Program belanja Central Park dan Neo Soho Mall memberikan penawaran menarik lagi bagi para pengunjung yang ingin meng-upgrade lifestyle dengan menggunakan handphone baru dan accessories baru dengan harga yang terjangkau.Dalam program Raffle Of The Day, para pengunjung mendapatkan kesempatan memiliki potongan harga senilai Rp2 juta untuk pembelian iPhone Pro 13 256GB dan iPhone Pro Max 13 256 GB, potongan harga Rp1 juta untuk pembelian Airpods Max, potongan harga Rp2 juta untuk pembelian Galaxy Tab S7 LTE dan Samung Galaxy Z Flip 2 5g 256GB. Para pengunjung cukup berbelanja minimal Rp1 juta di seluruh tenant Central Park dan Neo Soho Mall dan menukarkan struknya di Neo Atrium pada tanggal 18 Desember 2021 dan di Laguna Atrium pada tanggal 19 Desember 2021.Memeriahkan hari menjelang Natal, Central Park membuat kegiatan seru nan menguntungkan yang dapat diikuti oleh seluruh pengunjung setianya. Dengan memainkan permainan yang ada pada mesin arcade dengan minimal pembelanjaan Rp2 juta, para pengunjung akan berkesempatan mendapatkan rewards antara lain tiket masuk Jakarta Aquarium & Urban Safari, Voucher Kappa Sushi Rp100 ribu, Voucher CGV Cinemas dan Voucher Sour Sally Rp50 ribu. Pengunjung dapat menemukan program ini di area Laguna Atrium pada 12-26 Desember 2021.