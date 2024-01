TA’AKTANA Bukan Sekadar Resort Mewah, tapi tentang Warisan dan Hidup Berkelanjutan di Labuan Bajo

Sebuah Surga Kemewahan

Ketika Kemewahan Bertemu dengan Kegiatan Keramahtamahan yang Berkelanjutan

Awali Perjalanan yang Luar Biasa & Temukan Permata Tersembunyi di Luar Imajinasi

1. Wae Rebo, Situs Warisan UNESCO

2. Gua Rangko



3. Gua Batu Cermin

4. Taka Makassar

Dijadwalkan akan dibuka pada akhir Maret, TA’AKTANA, a Luxury Collection Resort & Spa menandai kehadiran resor mewah pertama dari Marriott International. Kali ini di bawah brand bergengsi The Luxury Collection di destinasi menakjubkan Labuan Bajo Terletak di sepanjang garis pantai yang masih alami, TA’AKTANA memperkenalkan Sea Villas pertama di destinasi ini. Setiap satu unit dihiasi dengan fasilitas avant-garde dan fasilitas ultra-mewah, menjanjikan retret yang tak tertandingi bagi para pelancong yang berkepala dingin.“Desain dari The Luxury Collection Bajo menginterpretasikan keindahan Labuan Bajo dan 'Orang Daratan dan Lautnya (People of Land and Sea)' melalui ruang yang dirancang dengan cermat untuk memberikan ketertarikan bagi orang-orang ke dalam pengalaman yang utuh dan sempurna selama mereka menginap,” kata Alvin Jo, dari A&Partners, desainer interior properti ini.TA’AKTANA, sebuah nama yang identik dengan kemewahan, menetapkan standar baru untuk industri keramahtamahan yang mewah di Labuan Bajo. Resor ini dengan sempurna memadukan elegansi modern dengan daya tarik lokal yang otentik, menawarkan kamu pengalaman yang mendalam yang mencerminkan inti dan daya tarik dari keindahan alam di area resor.Mengambil inspirasi dari tempat asal suku lokal, resor ini menggabungkan warisan budaya dengan kemewahan yang kontemporer. Menginap di TA’AKTANA juga memberikan pengalaman langsung menikmati alam dan budaya tradisional Labuan Bajo.TA’AKTANA dirancang untuk menawarkan kenyamanan tak tertandingi, dengan setiap suite, landed villa (villa di daratan), dan sea villa (villa di atas laut) yang dilengkapi dengan fasilitas canggih dan fasilitas ultra-mewah. Kamu dapat menikmati santapan kelas dunia, memanjakan diri di spa, dan menikmati pemandangan laut yang memukau dari titik pandang eksklusif resor.“Kami sangat senang memperkenalkan TA’AKTANA, permata di mahkota portofolio hotel The Luxury Collection, menawarkan akses ke destinasi tersembunyi Labuan Bajo. Resor ini mencerminkan komitmen kami untuk menyediakan pengalaman mewah tak tertandingi, menggabungkan keindahan alam destinasi ini dengan kemewahan berseni ciri khas merek The Luxury Collection,” kata Sabreena Jacob, General Manager TA’AKTANA.Resor ini berkomitmen pada kegiatan yang mengusung Etika dan Tanggung Jawab Sosial, mewujudkan pelestarian budaya, lingkungan, dan kesejahteraan manusia - sebuah dedikasi untuk mendorong bisnis lokal dan memberikan kesempatan kepada usaha kecil untuk memamerkan produk mereka kepada para tamu di TA’AKTANA. Melalui kemitraan berkelanjutan dengan petani lokal, pengrajin tenun, dan berbagai komunitas lokal, resor ini secara aktif berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat setempat.Selain itu, TA’AKTANA memiliki pemanggangan kopi di area resor. Biji kopinya diperoleh secara bertanggung jawab dari seluruh kepulauan di Indonesia.Mengadopsi keberlanjutan bisnis lokal, resor ini memberikan prioritas pada penyediaan produk segar yang berasal dari lokal, baik area sekitar maupun dari seluruh pulau di nusantara, memastikan keseimbangan harmonis antara kesejahteraan manusia, pelestarian lingkungan, dan sumber alami yang kaya di Indonesia. Resor mewah ini juga berkomitmen untuk melestarikan dan mempromosikan tradisi dan budaya lokal yang kaya di Labuan Bajo.Terinspirasi oleh etos dari The Luxury Collection yang menghubungkan properti mereka dengan tradisi disekitarnya, TA’AKTANA mengambil inspirasi dari ladang Lingko – sebuah mahakarya pertanian yang hanya ditemukan di Flores, berbentuk seperti jaring laba-laba.Bentuk situs ini, seperti teras terhubung dari villa dan jalan setapak di area resor, juga terinspirasi oleh geometri sawah padi, ini melambangkan budaya kuno wilayah ini. Bahan yang digunakan di seluruh resor juga mencerminkan dan menghormati warisan budaya yang kaya di area ini.Sebagai bagian dari komitmen ini, TA’AKTANA mengadopsi tradisi unik dari kehidupan masa lalu Labuan Bajo. Pada saat listrik belum tersedia, penduduk setempat menerangi rumah dan lingkungannya dengan lentera atau lilin.Sebagai tanda penghormatan pada kehidupan historis ini, TA’AKTANA menyediakan lentera di setiap kamar bagi tamu untuk digunakan saat berjalan-jalan di sekitar properti. Sentuhan ini menciptakan pengalaman unik dan mendalam, menghubungkan tamu dengan warisan budaya yang kaya di wilayah ini.Dalam komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan, TA’AKTANA mengambil sikap proaktif dengan terlibat dalam berbagai inisiatif yang berkontribusi pada kesejahteraan ekosistem. Secara khusus, resor ini aktif berpartisipasi dalam kegiatan Pembersihan Pantai di Pantai Wae Rana Labuan Bajo, di mana mereka berkolaborasi dengan inisiasi #BersihBajo untuk membersihkan dan melestarikan lingkungan pesisir.Lebih jauh lagi, resor ini telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk meminimalkan jejak lingkungannya dengan mengurangi penggunaan botol plastik, dimulai dengan penggunaan air mineral botol kaca. Demi menunjukkan komitmennya terhadap prinsip daur ulang, pengurangan, dan penggunaan kembali, TA'AKTANA juga memiliki bottling plant milik mereka sendiri. Inisiatif ini tidak hanya memperlihatkan dedikasi resor terhadap praktik ramah lingkungan tetapi juga menegaskan pendekatannya yang bertanggung jawab terhadap pengurangan limbah.Selain itu, resor secara kreatif menggunakan kain batik bekas yang tidak terpakai, mengubahnya menjadi serbet meja yang elegan. Kain batik bekas dari seragam staf menjadi ikat rambut yang menawan, diberikan sebagaisuvenir kepada para tamu TA'AKTANA. Melalui langkah-langkah inovatif ini, TA’AKTANA menyelaraskan kehadiran mereka dengan gaya hidup berkelanjutan, menekankan kerjasama harmonis dengan lingkungan alamnya. Integrasi teknologi untuk efisiensi energi secara lebih lanjut juga memperkuat komitmen resor untuk melestarikan keindahan alam di lingkungannya.Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, TA’AKTANA tidak hanya memastikan pengalaman mewah dan berkesan bagi tamu-tamunya tetapi juga secara aktif berkontribusi pada kesejahteraan dan pelestarian warisan kaya Labuan Bajo dan lingkungan alamnya, juga keberlanjutan bisnis kecil lokal di seluruh Indonesia.TA’AKTANA mengajak para tamu untuk menjelajahi Labuan Bajo seperti tak pernah sebelumnya, bukan hanya Taman Nasional Komodo yang terkenal dan Pink Beach saja namun ke permata tersembunyi yang menampilkan keindahan tak tertandingi dari surga Indonesia ini seperti;Meresapi diri dalam kentalnya budaya Labuan Bajo dengan mengunjungi Wae Rebo, sebuah desa tradisional yang diakui sebagai Situs Warisan UNESCO. Melestarikan keaslian rumah Manggarai sejak masa nenek moyang suku asli Flores, Wae Rebo menawarkan tentang warisan dan tradisi unik di wilayah ini.Mengeksplorasi tempat tersembunyi Gua Rangko, tempat yang menakjubkan dengan kolam biru alami dekat kota Labuan Bajo. Keindahan memesona gua ini tetap menjadi rahasia yang terjaga baik, mengundang pengunjung untuk menikmati suasana tenang dan warna biru muda yang menghiasi gua kecil ini.Menyelami kedalaman bumi di Gua Batu Cermin yang memukau, di mana sinar matahari masuk melalui celah batu, menciptakan efek seperti cermin yang memikat pada dinding gua. Saksikan kecerahan pantulan sinar yang memberikan sentuhan mistis pada gua bawah tanah ini, menjadikannya destinasi yang wajib dikunjungi bagi para petualang.Rasakan keajaiban Taka Makassar, sebuah tanah pasir putih bersih yang muncul di tengah laut. Dikelilingi oleh air laut yang jernih, lokasi indah ini menjanjikan tempat sempurna bagi mereka yang mencari ketenangan dan keindahan alam.