Intip 5 Kegiatan Me Time ala Raisa saat di Singapura

Raisa, penyanyi ternama Indonesia, mengerti pentingnya quality time untuk self-care di sela-sela kesibukan sebagai figur publik dan seorang ibu. Kali ini Raisa membagikan destinasi me time favorit bersama tiket.com saat berlibur ke Negeri Singa beberapa waktu yang lalu."Quick getaway aku kali ini ke Singapura. Terakhir kali konser aku di sini, aku belum begitu jalan-jalan, ga sabar bikin momen luar biasa di liburanku kali ini!” Perjalanan yang singkat namun spesial nampak membawa memori berkesan bagi Raisa.Ia pun menambahkan, “Memandang Singapura dari ketinggian, indahnya warna-warni padang bunga yang luas, sampai perbukitan yang hijau, puas rasanya sweet escape aku kali ini," katanya.Nah, berikut ini Raisa membagikan 5 kegiatan me time favoritnya:Kunjungan ke atraksi terbaru Museum of Ice Cream akan menghidupkan kembali memori manis di masa kecil. Museum ini membawa pengalaman unik menjelajahi dunia imajinasi dengan desain yang cantik dan bernuansa serba pink, serta berbagai pernak-pernik es krim yang menggemaskan.Liburan me time akan terasa semakin spesial dengan menyaksikan satu demi satu instalasi sambil tak lupa menikmati es krim beragam rasa sepuasnya dengan harga tiket masuk spesial di tiket.com yang mulai dari Rp467 ribu.Sebuah butik historis bernama Rumah Bebe yang berdiri sejak 1928 akan mengajakmu kembali ke masa lalu lewat bangunan berkonsep antik yang dilengkapi interior dan eksterior yang khas.Tak hanya menjual barang-barang bertema peranakan yang menarik, seperti kebaya dan sarong Nyonya, Rumah Bebe juga menawarkan kelas dan tur untuk mempelajari secara lebih mendalam budaya peranakan di Singapura.Ambil waktu untuk koleksi barang kerajinan tangan serta ikuti workshop terkait kebudayaan Peranakan yang dapat menjadi kesempatan yang baik untuk mengekspresikan kreativitas diri.Raisa bersantai sejenak ke Bacha Coffee, kedai kopi legendaris asal Maroko yang menawarkan berbagai varian kopi dunia dengan sajian makanan pelengkap yang juga tak kalah lezat. Pastikan untuk menanyakan barista di Bacha Coffee untuk rekomendasi atau mencari tahu spesialisasi mereka dan pilihan terbaru.Rasakan pengalaman unik memilih kopi secara langsung dan membawa pulang kopi racikan khusus agar dinikmati bersama keluarga di rumah. Suasana dan pelayanan di Bacha Coffee juga akan semakin menambah pengalaman bersantai di sana.Bagi para moms yang ingin menghabiskan me time sambil menikmati hijaunya alam, Gardens by The Bay bisa menjadi pilihan yang tepat. Walaupun mungkin sudah sering dikunjungi, pesona Gardens by The Bay senantiasa mengundang decak kagum pengunjung.Dengan harga tiket masuk mulai dari Rp103 ribu, ikuti jalur trekking yang tak biasa di sepanjang lintasan udara OCBC Skyway sambil melihat pemandangan menakjubkan hutan futuristik Gardens by The Bay dari atas.Setelahnya, lanjutkan perjalanan menyusuri taman indoor megah dengan berbagai aktivitas lain yang tak kalah menarik, seperti menyaksikan air terjun dalam ruangan dan koleksi tanaman eksotis yang cantik.Hotel Pan Pacific merupakan landmark baru Orchard Road sebagai salah satu kawasan utama Singapura. Dengan harga spesial tiket.com yang mulai dari Rp3.7 juta per malam, nikmati indahnya arsitektur berpadu dengan desain inovatif yang menyatukan tanaman dengan interior hotel, sehingga menciptakan gedung tinggi dengan pemandangan hijau yang rindang di tengah lanskap kota Singapura.Untuk mempermudah perjalanan selama berlibur selama di Singapura, jangan lupa juga menggunakan Ez-link Card Singapore yang dapat diperoleh dengan harga mulai dari Rp119 ribu.Singapore Tourism Board (STB) dan tiket.com kembali bekerja sama lewat sebuah konten kreatif dan inspiratif untuk mendorong industri pariwisata dengan mengajak masyarakat Indonesia kembali berlibur ke Singapura.Keduanya berharap dapat semakin memperkenalkan Singapura sebagai tujuan wisata favorit dengan beragam pilihan destinasi menarik yang tentunya didukung dengan one stop travel and lifestyle solution untuk memudahkan seluruh rencana perjalanan.