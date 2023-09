Raja Ampat Resmi Ditetapkan Sebagai UNESCO Global Geopark

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad (kiri) dan Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati (kiri) memperlihatkan sertifikat penghargaan dari UNESCO. ANTARA/HO-Kominfo Provinsi Papua Barat Daya

(SUR)

Jakarta: Raja Ampat resmi ditetapkan menjadi Global Geopark oleh The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ( UNESCO ) karena kekayaan alam yang dimiliki Kepulauan Raja Ampat.Pj. Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Drs.Mohammad Musa’ad, M.Si. bersama Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati menerima Sertifikat UNESCO Global Geopark Raja Ampat di acara The 10th International Conference on UNESCO Global Geopark di Marrakech Maroko, 7- 9 September 2023.Sertifikat UNESCO Global Geopark diberikan kepada empat Geopark di Indonesia diantaranya Geopark Raja Ampat Papua Barat Daya, Maros Pangkep Sulawesi Selatan, Merangin Jambi dan Kawah Ijen Jawa Timur.Sementara itu, Geopark Raja Ampat ditetapkan oleh UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) pada 24 Mei 2023 di kantor UNESCO yang berada di Paris Perancis.Kabupaten Raja Ampat menurut Pj Gubernur Papua Barat Daya memiliki potensi luar biasa baik di atas laut maupun di bawah laut. Hal itu dipandang oleh UNESCO sebagai salah satu kekayaan dunia yang patut dijaga dan dilestarikan.“Atas dasar itulah UNESCO memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap kekayaan kepulauan Raja Ampat sebagai Geopark Dunia,” kata Pj Gubernur Papua Barat Daya.Tak lupa, Pj Gubernur Papua Barat Daya juga menyampaikan rasa bangga dan bersyukur atas penghargaan yang diberikan UNESCO Global Geopark. Terakhir, ia mengajak seluruh masyarakat agar bisa bersama-sama menjaga kekayaan yang ada di Kepulauan Raja Ampat.“Mari kita jaga bersama kekayaan yang ada di Kepulauan Raja Ampat sebagai kekayaan dunia,” pungkasnya.