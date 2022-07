Bingung Liburan Mau ke Mana? Datang Saja ke Pameran Fotografi

(YDH)

Bosan mau ke mana untuk mengisi liburan akhir pekan? Bagi kamu yang tinggal di Jakarta, tak perlu bingung, karena ada destinasi wisata yang menarik dan Instagramable.Untuk kamu pencinta seni, khususnya fotografi, kamu bisa mengunjungi Pameran fotografi di Kala Karya, Jalan Sunan Kalijaga no.3 , Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pameran ini merupakan pameran tunggal yang diselenggarakan Vicky Tanzil untuk mengungkapkan tujuh tahun kiprahnya di bidang fotografi secara mendalam.Pameran ini mengeksplorasi serangkaian foto yang tidak pernah dipublikasikan sebelumnya dan diambil dari beberapa tempat dengan berbagai macam media pada tahun 2014 - 2020.Saat ini, beberapa gambar yang diarsipkan tersebut dicerminkan melalui narasi pribadi dan karyanya sebagai subjek karya seni yang lengkap. Vicky Tanzil bercerita bahwa setiap gambar memiliki cerita dan narasi masing-masing yang coba Ia sisipkan bagi para pengunjung."Pada tahun 2022 setelah melalui beberapa proses berkarya dan refleksi Saya melihat peluang untuk memberikan setiap gambar yang ada memiliki bagian dan narasinya sendiri dalam menciptakan pertanyaan serta diskusi yang menghasilkan ide yang sempurna untuk bercerita tentang foto-foto tersebut secara pribadi ataupun kolektif," kata Vicky.Secara struktural, pameran ini terbuka untuk kolaborasi dan diskusi dengan beberapa pihak terkait. ‘2014 - 2020 Via 2022’ diselenggarakan sebagai bentuk perayaan ruang konseptual untuk karya-karya seni yang berfungsi sebagai penghubung berbagai narasi, emosi, mimpi, dan indra lainnya kepada penonton.Pameran ini dikurasi oleh Stacia Hadiutomo, selaku Direktur Kreatif yang berbasis di Singapura dengan instalasi yang ditangani oleh Platform Architect, sebuah studio arsitektur berbasis di Jakarta. ‘2014 - 2020 Via 2022’, diselenggarakan oleh gemasemesta.co, sebuah studio desain yang didirikan oleh Gema Semesta selaku graphic designer dan illustrator. Tentu, pemilihan partner dalam pameran ini telah melewati banyak pertimbangan antara lain, pihak tersebut memiliki kemampuan untuk melihat pentingnya keseimbangan antara eksplorasi desain dan keterampilan teknis.Dalam melakukan pameran ini, Vicky Tanzil berkolaborasi dengan Platform Architect untuk perluasan ruang galeri dan membuktikan bahwa karyanya sudah benar-benar selesai. Melalui ‘2014 - 2020 Via 2022’, Vicky Tanzil mencoba untuk memberikan pesan tersirat melalui sebuah karya dua dimensi yang dianggap sebagai karya jadi ketika ditampilkan dalam ruang tiga dimensi. Pesan ini ditujukan untuk membuktikan bahwa karya bukan hanya sebuah arsip.Perpaduan kamera profesional dengan hasil jepretan OPPO Find X5 Pro 5G menggunakan fitur Pro-Mode yang diambil di Socotra dan berlangsung dari 24 Juni - 10 Juli 2022.