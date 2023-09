Artotel Mangkuluhur Hadirkan Pameran Seni Bertajuk Silence of The Renaissance

(FIR)

: Akhir pekan ini kamu sudah ada aktivitas yang menginspirasi? Kalau belum, kamu bisa menyambangi Atotel Suites Mangkuluhur - Jakarta yang kembali menghadirkan sebuah pameran seni spesial “Silence of The Renaissance”.Di pameran ini, Kamu bakal menambah warna baru dan menginspirasi melalui sentuhan karya seniman lokal terkenal, Bill Mohdor yang digelar mulai Kamis, 14 September 2023 hingga 8 Oktober 2023 berlokasi di ARTSPACE, ARTOTEL Suites Mangkuluhur - Jakarta.Bill Mohdor, yang tidak hanya aktif sebagai seniman namun juga merupakan seorang influencer seni memiliki ciri tersendiri dalam berkesenian yaitu eksploratif. Di mana ia telah mencapai tahapan dalam mendekonstruksi objeknya dengan liar dan tak jarang objek-objek itu terlihat abstrak dengan sapuan warna yang acak dan hanya terungkap pada bagian-bagian esensial.Dalam pameran seni “Silence of The Renaissance” kali ini Bill Mohdor mempersembahkan 13 buah karya seni."Kami sangat berkomitmen untuk memastikan bahwa para tamu ARTOTEL Suites Mangkuluhur - Jakarta merasakan pengalaman yang tak terlupakan. Semua ini dapat mendorong inovasi dan eksplorasi baru dalam bidang seni, sehingga seni rupa Indonesia dapat terus berkembang dan mengikuti perkembangan zaman," ujar Djulkarnain, General Manager ARTOTEL Suites Mangkuluhur - Jakarta."Dengan hadirnya ARTSPACE dan kolaborasi spesial dengan Bill Mohdor, kami berharap dapat menghadirkan inspirasi melalui seni," terang Djulkarnain.Pameran seni “Silence of The Renaissance” karya Bill Mohdor terbuka bagi seluruh penikmat seni. Untuk informasi lebih lanjut dan pembelian karya seni dapat menghubungi ARTOTEL Suites Mangkuluhur - Jakarta di nomor (+6221) 5268833.