Melihat Keseruan The Doraemon Exhibition Singapore 2022

1. Artis Jepang ternama

(Jajaran artis ternama yang ikut dalam pameran The Doraemon Exhibition Singapore 2022 dan masih banyak lagi. Video: Dok. Instagram The Doraemon Exhibition Singapore 2022/@doraemonexhibitsg)

2. Makan kue klasik dorayaki

(Siapa yang enggak tergoda dengan kue yang selalu ada di serial Doraemon ini? Video: Dok. Instagram The Doraemon Exhibition Singapore 2022/@doraemonexhibitsg)

3. Melihat Doraemon sebesar badan orang dewasa



Siapa yang tak mengenal Doraemon . Tokoh yang menemani masa kecil hingga dewasa banyak orang ini bakal unjuk keseruannya di ajang pameran The Doraemon Exhibition Singapore 2022.Bertempat di National Museum of Singapore (NMS), 50 Kent Ridge Cres, pameran ini menjadi yang perdana ada di luar negara asalnya, yaitu Jepang.“Ketika dunia menjalani pemulihan setelah pandemi selama dua tahun, kami gembira menghadirkan The Doraemon Exhibition untuk pertama kalinya di Singapura. Kolaborasi dengan National Museum of Singapore ini akan menampilkan kembali karakter favorit tersebut di Singapura, serta mengangkat beragam sosok Doraemon bagi pengunjung dari segala usia dan latar belakang,” ujar Yuki Imamura.Seperti apa keseruan yang bisa kamu temui?

(Akhirnya Doraemon enggak selalu kecil bukan? Rasanya mau memeluk kucing yang baik hati ini. Video: Dok. Instagram Doraemon Official Page/@doraemonpost)

4. Warna-warni dari Sebastian Masuda

(Lucu dan warna-warni sentuhan dari Sebastian Masuda. Foto: Dok. Instagram Sebastian Masuda/@sebastian_masuda)

The Doraemon Exhibition Singapore 2022. Pameran ini akan digelar pukul 10 pagi hingga 7 sore setiap hari dari 5 November 2022 hingga 5 Februari 2023. Tiket dijual dengan harga SGD30 mulai 3 September 2022 di Doraemon-exhibit.sg/tickets