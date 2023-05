Sarinah Kids, Outlet Mobile Berkonsep Angkringan untuk Anak-anak

Ajak anak komunitas disabilitas

(FIR)

Sarinah kembali menambah keluarga dengan hadirnya Sarinah Kids. Bersama dengan OT Group, Sarinah menghadirkan outlet mobile Sarinah Kids, yang dikhususkan melayani kebutuhan pengunjung anak-anak.Menurut Harianus Zebua, Head of Corporate and Marketing Communication OT Group mengatakan, Sarinah Kids ini merupakan outlet mobile atau masyarakat umum lebih mengenalnya dengan istilah rombong yang menjual produk-produk untuk anak-anak."Tidak hanya sekadar produk makanan atau minuman ringan, packagingnya juga interaktif dapat digunakan sebagai medium aktivitas untuk anak seperti mewarnai atau permainan kartu dan game board klasik seperti ular tangga," ujar Harianus."Outlet mobile ini didesain dengan gaya angkringan khas Jawa Tengah ditambahkan sentuhan aksen playful agar menarik bagi target pengunjung anak-anak," sambungnya.Pada kesempatan peresmian Sarinah Kids ini, OT Group dan Sarinah mengundang puluhan anak-anak penyandang disabilitas dari Komunitas Cahaya Disabilitas. Anak-anak ini diajak untuk beraktivitas kreatif dan melakukan Sarinah tour."OT Group dan Sarinah melalui program sharing and caring mengajak anak-anak penyandang disabilitas dari Komunitas Cahaya Disabilitas menikmati destinasi kebanggaan Indonesia ini," terang Harianus.Sarinah adalah destinasi inklusif yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dari semua kalangan termasuk mereka penyandang disabilitas. Pada momen peresmian ini, diharapkan bisa berbagi kegembiraan dan keceriaan dengan teman-teman dari Cahaya Disabilitas."Sarinah Kids memang hadir untuk memberikan pengalaman baru bagi pengunjung Sarinah khususnya anak-anak,” imbuh Selfie Dewiyanti, Direktur Business Development & Property PT Sarinah.Acara peresmian Sarinah Kids dimeriahkan oleh penyanyi cilik Quinn Salman dan dipandu oleh MC Augie Fantinus. Selain peformance artis penyanyi cilik Quinn Salman, ada beragam aktivitas menarik dan door prize pada acara peresmian SARINAH KIDS ini."Dan yang sangat seru adalah, undangan, khususnya anak-anak dari komunitas Cahaya Disabilitas berkesempatan untuk meraup produk-produk OT Group sepuasnya,” tutup Harianus.