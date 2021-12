Giving in Harmony, Rayakan Natal Bersama Puluhan Anak Panti Asuhan Abigail

(ROS)

Menutup tahun 2021, Living World Alam Sutera merayakan Natal dengan berbagi kasih bersama 54 anak dari Panti Asuhan Abigail melalui acara Giving in Harmony.Living World Alam Sutera mengajak pengunjung berpartisipasi dalam kegiatan Giving in Harmony dengan mendonasikan mainan baru atau perlengkapan sekolah yang dibungkus menjadi kado Natal, lalu dimasukan ke dalam Giving in Harmony Box di West Lobby, ground floor.Kegiatan pengumpulan bergulir sejak 20 November hingga 22 Desember 2021. Semua kado yang terkumpul diserahkan kepada anak-anak panti asuhan pada 23 Desember 2021, dengan mengundang mereka datang ke Living World Alam Sutera."Giving in Harmony digagas pihak Living World Alam Sutera untuk meramaikan suasana Natal agar bisa dirasakan oleh semua orang. Tujuannya adalah selain menggelar event online dan offline di mal, kami juga berkewajiban untuk peduli terhadap sesama agar semangat Natal bisa dirasakan semuanya. Kami berharap, kegiatan ini dapat mendorong masyarakat agar peduli dengan sesama, terutama dalam suasana Natal," ujar General Manager Living World Alam Sutera Adrian Pranata.Sebanyak 54 anak dari Panti Asuhan Abigail diundang datang ke Living World Alam Sutera pada 23 Desember 2021, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.Mereka diajak bermain di arena Fun World dan ACE Playland, makan siang bersama, dan diakhiri dengan sesi perayaan Natal yang juga didukung oleh Passion Jewelry. Tak hanya itu, anak-anak panti pun mendapatkan mainan Barbie, Hot Wheels, Uno, Fisher Price, dan brand-brand terkenal lainnya persembahan PT Mattel Trading Indonesia."Semoga melalui kegiatan ini kita semua menjadi pribadi yang senantiasa peduli terhadap sesama, menjaga pola hidup sehat, serta spirit Natal bisa dirasakan oleh semua orang,” ucap Adrian menambahkan.Pada kegiatan ini, PT Mattel Trading Indonesia mendonasikan 405 mainan yang beraneka ragam dari merek terkenal dan tentunya dengan kualitas yang long-lasting."Tujuan besar kami adalah terus berbagi kebahagiaan untuk anak-anak di mana pun dan kapan pun dengan tetap memberikan value dalam kemampuan anak-anak untuk berimajinasi dan bercerita melalui produk kami. Pada kesempatan Natal yang spesial ini, kami dapat mewujudkan hal itu," ujar Customer Marketing Manager PT Mattel Trading Indonesia Jonathan Lukasanto.Ketua Yayasan Panti Asuhan Abigail Dessy Yan turut hadir pada acara tersebut. Dia memberikan apresiasi terhadap Living World Alam Sutera karena telah menggagas acara tersebut.“Terima kasih kami ucapkan kepada manajemen Living World Alam Sutera karena telah mengundang anak-anak yang sudah dua tahun tidak jalan-jalan ke mal. Hari ini mereka bisa bermain sekaligus merayakan Natal bersama, dan mendapat kado Natal. Anak-anak sangat bahagia," kata Dessy Yan.