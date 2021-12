Simak Yuk, Tips Mendaki Gunung Bebas Sampah

1. Kurangi membawa makanan kemasan

Jakarta: Mendaki gunung kini menjadi salah satu kegiatan yang populer di Indonesia. Sebelum pandemi covid-19, hampir setiap pekan gunung-gunung ramai dikunjungi pendaki.Popularitas aktivitas yang membutuhkan kondisi fisik dan mental prima salah satunya karena film 5 cm. Selain itu, media sosial juga ikut andil meramaikan tren pendakian gunung karena banyak yang mengunggah foto atau video ketika mendaki.Sayangnya, meningkatnya minat mendaki gunung tidak dibarengi dengan peningkatan kesadaran menjaga lingkungan. Masih banyak pendaki yang meninggalkan sampahnya di area gunung.Berdasarkan catatan dari Trashbag Community, sebanyak 2,4 ton atau lebih dari 600 kantong sampah berhasil dikumpulkan dari 15 gunung di Indonesia pada 2015. Bahkan, terbaru pada Juni 2021 lalu turis asal Prancis, Benjamin Ortega, berhasil mengangkut sampah seberat 1,6 ton saat mendaki Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Itu dilakukan dalam waktu 72 jam bersama porter yang ia sewa.(Bule Prancis Benjamin Ortega berhasil angkut sampah 1,6 ton di Gunung Rinjani. Instagram)Lalu apakah mendaki gunung bisa bebas sampah? Jawabanya bisa dengan menerapkan pendakian zero waste.Pendakian zero waste merupakan cara mendaki dengan menerapkan sistem hemat wadah plastik, yang nantinya bertujuan buat mengurangi produksi sampah plastik itu sendiri selama di gunung. Zero waste juga berarti berarti pendaki tidak boleh meninggalkan apa pun di gunung.Berikut tipsnya untuk mendaki bebas sampah dengan pendakian zero waste.Sebisa mungkin kurangi makanan atau minuman kemasan yang berpotensi menimbulkan sampah baik plastik maupun kaleng. Sampah-sampah yang berada di gunung biasanya berasal dari makanan kemasan yang dibawa pendaki.Tipsnya, bisa memasukan mi instan atau kopi dalam satu wadah. Bisa juga dengan membeli makanan kemasan ukuran besar dengan begitu sampah yang dihasilkan tidak terlalu banyak.Karena menguras fisik air merupakan item wajib yang harus ada, namun sayang masih banyak yang membawa air minum dalam botol plastik sekali pakai yang berujung menjadi sampah. Kini kamu bisa menggantinya dengan tumbler atau jerigen yang memiliki daya tampung besar dan bisa digunakan berkali kali.Kantong sampah harus menjadi item wajib dibawa ketika mendaki gunung. Fungsinya adalah untuk sampah-sampah bawaan yang nantinya dibawa turun.(Kantong sampah saat mendaki foto: Pexels)