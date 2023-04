Rekomendasi Tempat Wisata Hits di Bogor, Taman Bunga hingga Glamping

1. Taman Bunga Nusantara

Jakarta: Bogor bisa menjadi salah satu opsi tujuan berlibur bersama keluarga maupun kerabat. Kota yang berada di Provinsi Jawa Barat ini memiliki ragam pilihan tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi.Kota Hujan, begitu kebanyakan orang menyebut Kota Bogor. Wilayah ini menyuguhkan suasana asri dengan udara yang sejuk. Tak hanya itu, pemandangan di sudut-sudut kotanya pun indah sehingga orang betah berlama-lama di sini.Kota Bogor juga menyuguhkan banyak tempat wisata, mulai dari taman bunga, taman rekreasi, hingga air terjun. Di sana, wisatawan bisa berfoto-foto atau sekadar bersantai menikmati hari libur bersama orang-orang terdekat.Lantas, apa saja tempat wisata di Bogor? Yuk, simak daftar tempat wisata hits di Bogor yang wajib untuk dikunjungi!Taman Bunga Nusantara merupakan taman display bunga pertama yang ada di Indonesia. Sesuai dengan namanya, tempat wisata ini punya bermacam-macam tanaman berbunga yang terkenal dan unik dari berbagai belahan dunia.Wisatawan yang berkunjung ke Taman Bunga Nusantara tidak akan merasa bosan, karena objek wisata ini juga menyediakan sejumlah wahana permainan, seperti taman labirin, ATV, bumper boat, dan sebagainya.Lokasinya berdekatan dengan Gunung Gede Pangrango dan Kebun Teh Bogor. Pengunjung dari Jakarta hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 2,5 sampai 3 jam untuk sampai di sini. Sedangkan tiket masuknya dibanderol dengan harga Rp50.000 per orang di atas usia 4 tahun.Jika Sobat Medcom ingin berlibur ke Italia namun budget belum memadai, Little Venice Kota Bunga bisa menjadi destinasi pengganti. Pasalnya, tempat wisata ini menyuguhkan suasana yang mirip dengan Kota Venesia di Italia.Little Venice adalah bagian dari wisata Kota Bunga. Di sini wisatawan bisa menikmati suasananya sambil menyusuri kanal-kanal buatan yang diapit bangunan-bangunan khas Venesia dengan gondola. Benar-benar seperti sedang berada di Eropa, lho!Tiketnya pun cukup terjangkau, yakni mulai dari Rp30.000 per orang saja. Sementara itu, Little Venice Kota Bunga buka pukul 9.00 hingga 16.30 WIB.Berlokasi di jalan Boulevard Bogor Nirwana Residence Mulyaharja, Bogor selatan, Devoyage merupakan tempat wisata di Bogor yang lagi-lagi menawarkan suasana dan pemandangan ala Eropa.Pengunjung akan menemukan landmark-landmark yang terkenal di Benua Eropa, seperti Menara Eiffel, Bryggen mini, kanal ala Venseisa, dan masih banyak lagi. Tempatnya yang instagramable membuat banyak wisatawan menghabiskan waktu untuk berfoto di setiap sudutnya.Tarif untuk masuk ke Devoyage adalah Rp25.000 per orang pada hari biasa dan Rp35.000 per orang pada hari libur atau akhir pekan.Tempat wisata yang satu ini cocok untuk pecinta olahraga ekstrem. Sebabnya, Bukit Gantole menawarkan pengalaman bermain paralayang sehingga pengunjung dapat menyaksikan keindahan panorama Puncak Bogor dari ketinggian.Namun jika tidak punya keberanian yang cukup, Anda bisa bersantai di kawasan wisata ini sambil menikmati udara Puncak Bogor yang sejuk. Menikmati menawannya matahari terbenam dengan Gunung Salak menjadi latar belakang. Lalu saat malam tiba, gemerlap lampu kota pun akan terlihat dan menyuguhkan pemandangan yang cantik.Untuk dapat masuk ke Bukit Gantole wisatawan hanya perlu merogoh kocek Rp15.000. Tetapi bila ingin naik paralayang Anda harus menyewa peralatannya dengan harga Rp350.000 per wisatawan lokal dan Rp400.000 per wisatawan mancanegara.Jika Sobat Medcom hobi berfoto dan mengunjungi tempat-tempat unik, berkunjung ke The Illusion Bogor tidak akan membuat Anda menyesal. Di sana ada berbagai spot foto menarik lantaran dilengkapi dengan sentuhan ilusi dari lukisan 3D atau properti terbalik seperti di film Upside Down.Harga tiket yang perlu dibayarkan per orang untuk masuk ke The Illusion Bogor sebesar Rp60.000 di hari biasa dan Rp70.000 di hari libur.Highland Park Resort menawarkan pengalaman menginap dengan konsep glamping atau glamour camping. Tenda-tenda yang disediakan pun merupakan tenda ala-ala Mongolia. Sedangkan fasilitas pendukungnya tidak perlu diragukan lagi, mulai dari kolam renang sampai wahana bermain seperti flying fox ada di sini.Tak hanya itu, wisatawan yang menginap di sini juga akan merasakan sensasi bermalam dengan latar pemandangan Gunung Salak. Menarik sekali, bukan?Taman Wisata Gunung Pancar berlokasi di Desa Karang tengah, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Posisinya yang juga berada di ketinggian 300 - 800 mdpl membuat tempat wisata alam ini dianugerahi oleh suasana yang sejuk dan tenang.Tempat wisata ini menawarkan berbagai aktivitas, seperti bersepedah, outbond, menunggang kuda, hingga berkemah. Oleh karenanya, Taman Wisata Gunung Pancar sangat cocok menjadi destinasi liburan Anda bersama keluarga. Khususnya, untuk Sobat Medcom yang ingin ‘kabur’ dari hiruk-pikuk Jakarta.Curug 7 Cilember merupakan tempat wisata berupa air terjun yang berada di ketinggian 900 mdpl, di kawasan Puncak Bogor. Yang membedakan dengan air terjun lainnya adalah tempat wisata ini memiliki 7 curug dengan ketinggian air terjun yang berbeda-beda.Pengunjung betah berlama-lama di sini karena udaranya yang sejuk, pemandangan yang masih asri, namun fasilitas pendukung yang sudah mumpuni. Selain itu, wisatawan juga bisa berkemah di kawasan wisata ini, lho!Itu dia 8 tempat wisata di Bogor yang sedang populer tahun ini. Apakah ada yang ingin Sobat Medcom kunjungi?