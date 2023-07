Catat! Ini Referensi Traveloka untuk Rencana Liburan selama 5 Hari 4 Malam di Vietnam

1. Hari Pertama, Tiba di Vietnam

2. Hari Kedua, Menjelajahi Hanoi

3. Hari Ketiga, Menjelajahi Ha Long

4. Hari Keempat, Menjelajahi Hai Phong

5. Hari Kelima, Kembali Ke Hanoi dan Perjalanan Pulang

: Vietnam menjadi salah satu negara yang menarik untuk dikunjungi. Selain masih di Asia Tenggara, negara ini punya banyak destinasi wisata yang dapat kamu eksplor.Namun, jika kamu terima jadi untuk mengikuti open trip ke Vietnam, pasti akan mengeluarkan budget yang lumayan besar, ketimbang merencanakan perjalanan sendiri.Melansir Traveloka, jika kamu ingin liburan ke Vietnam sendiri dengan budget yang tidak terlalu banyak, kamu harus menyiapkan itinerary-nya terlebih dahulu. Dengan itinerary ini kamu bisa memperkirakan budget yang harus kamu keluarkan.Dalam kesempatan kali ini di sini akan diberikan itinerary dan estimasi biaya liburan ke Vietnam. Liburan kali ini kamu akan mengunjungi Hanoi, Ha Long, dan Hai Phong. Ketiga kota ini termasuk salah satu kota terindah di Vietnam.Berikut ini adalah rekomendasi Itinerary 5D 4N di Vietnam beserta dengan perkiraan budget per harinya.Hari pertama 5D 4N di Vietnam adalah hari kedatangan kamu di Hanoi. Kamu bisa mengambil penerbangan 1 hari sebelumnya karena kamu akan transit semalaman di Kuala Lumpur. Kamu bisa menginap di bandara untuk menghemat biaya.Untuk mendapatkan harga tiket ke Vietnam kamu bisa pesan tiket pesawat di Traveloka. Pastikan pesan jauh-jauh hari agar bisa mendapatkan harga terbaik. Nantinya kamu akan tiba sekitar pukul 11.00 di Hanoi. Adapun agenda kamu hari pertama ini yaitu:- Makan siang dekat Bandara.- Hoan Kiem Lake.Setibanya di Bandara Hanoi kamu bisa langsung makan siang di dekat bandara sebelum melanjutkan perjalanan ke hotel. Salah satu hotel terbaik untuk menginap di Hanoi adalah Ha Noi Le Grand Hotel. Lokasinya di pusat kota dekat dengan berbagai tempat wisata.Jarak dari bandara ke hotel ini sekitar 33 km atau sekitar 1 jam perjalanan. Sesampainya di sana kamu bisa langsung check-in dan beristirahat sebentar.Malamnya kamu bisa ke Hoan Kiem Lake untuk menikmati keindahan malam hari di VietnamNah Perkiraan budget hari pertama di Vietnam yaitu:Keterangan dan BiayaTiket Pesawat = Rp1.600.000Sewa Ha Noi Le Grand Hotel = Rp270.000Biaya Transportasi = Rp50.000Biaya Makan = Rp100.000Total Biaya = Rp2.020.000Hari kedua 5D 4N di Vietnam adalah waktunya kamu menjelajahi Hanoi. Adapun tempat yang bisa kamu kunjungi di hari kedua ini yaitu:- Temple of Literature.- Tran Quoc Pagoda.- Imperial Citadel of Thang Long.Sesudah sarapan di hotel kamu bisa langsung check-out karena nanti kamu akan melanjutkan perjalanan ke Ha Long. Setelah check-out kamu bisa mulai petualangan ke Temple of Literature. Jaraknya tidak jauh dari hotel hanya 4,6 km saja.Selanjutnya kamu akan mengunjungi tempat yang biasa menjadi tujuan paket wisata Vietnam yaitu Tran Quoc Pagoda. Di sana kamu bisa makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke Imperial Citadel of Thang Long. Rata-rata jarak antar tempat ini hanya sekitar 4-6 km saja.Setelah makan malam kamu bisa melanjutkan perjalanan ke Ha Long naik bus pukul 18.30 di Terminal Bus Hanoi Station. Kamu akan tiba di Terminal Bus Ha Long pada pukul 20.30. Kamu bisa langsung check-in di hote Tung LUxury Hotel yang lokasinya ada di pusat kota.Perkiraan budget hari kedua di Vietnam yaitu:Keterangan dan Biaya- Tiket Temple of Literature = Rp20.000- Sewa Tung Luxury Hotel = Rp135.000- Tiket Bus ke Ha Long = Rp226.500- Biaya transportasi dan makan sehari = Rp250.000- Total Biaya = Rp631.000Hari ketiga 5D 4N di Vietnam adalah menjelajahi Ha Long. Kota ini terkenal dengan keindahan alamnya. Adapun tempat yang akan kamu kunjungi yaitu:- Bai Cha Beach.- Ha Long Bay.Setelah sarapan di hotel kamu bisa langsung check-out dan menuju Bai Cha Beach. Pantai ini merupakan salah satu pantai terindah yang ada di Ha Long.Pas siangmnya kamu bisa langsung menuju Ha Long Bay. Kamu bisa makan siang terlebih dahulu di dekat tempat ini. Di Ha Long Bay kamu bisa melakukan banyak aktivitas seru. Mulai dari menikmati pemandangan alamnya, wisata kuliner, dan berbagai aktivitas lainnya. Jangan lewatkan untuk menikmati sunset di sini.Setelah makan malam di sini kamu bisa pesan taksi untuk ke Hai Phong. Perjalanan ke Hai Phong dari Ha Long Bay hanya sekitar 1 jam saja. Sesampainya di kota ini kamu bisa langsung check-in di AUI Hotel.AUI Hotel merupakan hotel dengan pemandangan indah yang ada di kota ini. Nantinya kamu akan menginap 2 malam di sini.Perkiraan budget hari ketiga di Vietnam yaitu:Keterangan dan Biaya- Taksi ke Hai Phong = Rp551.000- Biaya Transportasi di Ha Long = Rp100.000- Sewa Hotel 2 malam di AUI Hotel = Rp600.000Hari ke empat 5D 4N di Vietnam kamu bisa menjelajahi Hai Phong. Adapun tempat wisata di Vietnam yang bisa kamu kunjungi di kota ini yaitu:- Hai Phong Museum.- Du Hang Pagoda.- Do Son Beach.Setelah sarapan kamu bisa langsung menuju Hai Phong Museum, lalu dilanjutkan ke Du Hang Pagoda. Agak sore kamu bisa ke Do Son Beach untuk menikmati sunset.Malam harinya kamu bisa menikmati malam di dekat Pantai Do Son sebelum kembali ke hotel untuk beristirahat. Nikmatilah malam terakhir kamu di Vietnam karena besok pagi kamu sudah harus kembali ke Indonesia.Perkiraan budget hari keempat di Vietnam yaitu:Keterangan dan Biaya- Biaya Makan Sehari = Rp150.000- Biaya Transportasi di Hai Phong = Rp100.000- Total Biaya = Rp250.000Hari terakhir 5D 4N di Vietnam adalah waktunya kembali ke Hanoi untuk pulang. Kamu bisa sarapan terlebih dahulu di hotel sebelum check-out dan naik bus pukul 08.00. Perkiraan sampai di Hanoi adalah pukul 09.30.Sesampainya di Hanoi, kamu bisa langsung menuju bandara. Untuk pulang kamu bisa pesan tiket pesawat pukul 11.30.Perkiraan budget hari kelima di Vietnam yaitu:Keterangan dan Biaya- Tiket Bus ke Hanoi = Rp89.000- Tiket Pesawat ke Indonesia = Rp1.900.000- Biaya transportasi dan makan = Rp100.000- Total Biaya = Rp2.089.000Perkiraan total budget 5D 4N di Vietnam adalah Rp5.590.000, ini belum termasuk beli oleh-oleh dan dana darurat. Kamu bisa membulatkan budgetnya menjadi Rp6.000.000 atau Rp7.000.000.Itinerary dan budget liburan 5D 4N di Vietnam ini bisa kamu jadikan sebagai referensi untuk menyusun rencana liburan. Pastikan kamu menyiapkannya minimal 1 bulan sebelum keberangkatan. Hal ini perlu dilakukan agar kamu bisa mendapatkan harga tiket pesawat dan hotel terbaik.