Menparekraf Sandiaga: Wisata Pantai Bakal jadi Destinasi Favorit Libur Lebaran 2023

(FIR)

Libur Idulfitri 2023 telah menyelimuti masyarakat Indonesia. Telah banyak yang memutuskan untuk pergi mudik sejak minggu lalu. Berbagai destinasi wisata pun jadi target wajib untuk dikunjungi.Menurut data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), sebanyak 77,6 persen diperkirakan orang melaksanakan mudik Lebaran Idulfitri pada 2023. Sekitar 92 persen, orang memilih diperkirakan berwisata ke berbagai destinasi di Indonesia."Kami telah melakukan pemetaan preferensi aktivitas wisatawan selama libur Lebaran. Beberapa destinasi yang jadi favorit adalah Pulau Jawa, Sulawesi, Lampung, dan Sumatera, durasi wisatanya 2-4 hari," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, dalam acara Extended The Weekly Brief with Sandi Uno, Senin, 17 April 2023.Kemenparekraf telah melakukan survei rencana perjalanan wisata libur Lebaran Idulfitiri 2023 ini. Menparekraf Sandiaga juga turut membeberkan bahwa berdasarkan data dari Kemenparekraf, angka tujuan destinasi tertinggi adalah pantai , yakni sebesar 64,5 persen.Selain itu, 51,3 persen wisatawan memilih berlibur ke pegunungan dan 54 persen orang memilih pusat kuliner. Sementara itu, 36,5 persen wisatawan memilih taman rekreasi, dan 29,6 persen memilih desa wisata.Berdasarkan data, wisatawan tak hanya ingin sekedar pergi ke pantai yang telah terkenal, seperti Pantai Ancol. Namun, berencana ingin pergi ke pantai-pantai selatan seperti Pangandaran, Carita, Anyer, dan berbagai pantai di pulau-pulau Indonesia.Mudik Lebaran Idulfitri 2023 ini memang diperkirakan mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, mengingat Indonesia sudah memasuki endemi. Namun, Sandiaga mengimbau agar warga tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Terlebih, Indonesia akhir-akhir ini dihebohkan dengan sub-varian terbaru, yaitu Arcturus."Kami mengimbau pemudik dan para wisatawan untuk tetap menerapkan protokol CHSE, untuk memastikan tidak ada lonjakan kasus Covid-19 pasca-mudik Lebaran," pungkas Sandiaga Uno.