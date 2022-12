Traveling Berpeluang Dapatkan Mobil Listrik, Begini Langkahnya

(FIR)

Jika kamu doyan traveling atau transaksi apa pun melalui aplikasi Traveloka, kamu bisa memenangkan kendaraan listrik pertama dari Wuling di Indonesia, Air ev, sebagai hadiah utama Gebyar Traveloka.Program Gebyar Traveloka memberikan kesempatan bagi semua kamu pengguna Traveloka untuk mendapatkan nilai tambah priority member dari setiap transaksi yang kamu lakukan. Berlangsung mulai 15 November 2022 hingga 14 Maret 2023, program ini menghadirkan kompetisi dengan hadiah total lebih dari Rp600 juta bagi 120 konsumen yang dibagikan secara langsung tanpa diundi.Gebyar Traveloka merupakan bentuk apresiasi berkelanjutan dari Traveloka dengan menghadirkan rangkaian program inovatif yang memberikan keuntungan lebih bagi konsumen. Untuk semakin meningkatkan loyalitas konsumen, sepanjang 2022, Traveloka melalui Unit Bisnis Platform telah menghadirkan Traveloka Points dan Traveloka Priority yang memungkinkan konsumen memperoleh reward serta nilai tambah dari setiap transaksi yang mereka lakukan.Sejak awal diluncurkan Traveloka Priority hingga sekarang, Traveloka mencatat semakin banyak konsumen yang bergabung bersama Traveloka Priority, terutama di tingkatan Platinum dan Gold yaitu sebanyak lebih dari 3 kali lipat daripada sebelumnya.Hal ini menunjukkan bahwa program Traveloka Priority terbukti efektif sebagai wadah untuk berinteraksi dengan para konsumen, sekaligus meningkatkan loyalitas konsumen. Dalam14 hari pertama sejak peluncuran Gebyar Traveloka, tercatat peningkatan hingga lebih dari 50% jumlah transaksi per konsumen dalam platform Traveloka.Terry Santoso, VP of Platform Marketing Traveloka, mengatakan, inovasi dalam bentuk solusi untuk mempermudah konsumen dalam memenuhi kebutuhan mereka, melalui platform Traveloka menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga loyalitas konsumen."Kali ini kami menginisiasi Gebyar Traveloka yang mengintegrasikan solusi yang kami hadirkan dengan kompetisi berbasis teknologi untuk memberikan kesempatan bagi konsumen memperoleh beragam hadiah eksklusif tanpa diundi," ujar Terry."Ke depannya, Traveloka akan terus melakukan inovasi yang bertujuan mempermudah konsumen dalam menikmati Life, Your Way," sambungnya.Tidak hanya fokus memberikan apresiasi dan pengalaman terbaik kepada konsumen, Gebyar Traveloka juga mempertegas komitmen Traveloka untuk berkolaborasi dan menjalin kerja sama dengan berbagai mitra terpercaya.Dalam gelaran Gebyar Traveloka, Traveloka menggandeng dua mitra utama, yaitu Wuling Motors Indonesia dan PT Central Mega Kencana yang menaungi perusahaan perhiasan terkemuka Frank & Co. dan The Palace.Melalui kerja sama ini, tiga anggota Priority yang menduduki peringkat teratas di akhir program memiliki kesempatan memenangkan satu unit Wuling Air EV sebagai hadiah utama dan masing-masing satu set perhiasan berlian untuk pemenang kedua dan ketiga. Pemenang kompetisi ini akan diumumkan pada 22 Maret 2023.Jika kamu ingin meningkatkan peluang untuk mendapatkan beragam hadiah spesial dalam Gebyar Traveloka, kamu dapat mengikuti langkah-langkah mudah berikut:- Kamu harus memiliki akun dan login ke aplikasi Traveloka.- Ketuk banner Gebyar Traveloka pada halaman utama aplikasi atau kamu juga dapatmengetik “Gebyar Traveloka” pada kolom pencarian.- Pilih Ikut Gebyar Traveloka dan lakukan redeem atau menukarkan 1.000 points yang dimiliki. Maka, kamu akan tercatat sebagai peserta Gebyar Traveloka.Setelah semua langkah dilakukan, konsumen dapat mulai mengumpulkan Priority Pointssebanyak-banyaknya selama periode Gebyar Traveloka berlangsung dan berkompetisi untukmenjadi top 120 konsumen dengan skor tertinggi di aplikasi Traveloka dan memenangkanhadiah tanpa diundi.- Papan peringkat (leaderboard) untuk konsumen dengan skor Priority Points tertinggi akantersedia dan ditampilkan di aplikasi Traveloka sehingga konsumen yang berpartisipasi dapat melihat peringkat mereka dan secara aktif berkompetisi untuk terus mengumpulkan Priority Points selama program Gebyar Traveloka serta dapat memenangkan hadiah.- Konsumen akan memperoleh Priority Points setelah melakukan transaksi pembelian produk atau layanan tanpa kupon diskon di Traveloka. Jika konsumen telah memiliki Priority Points sebelum mengikuti Gebyar Traveloka, maka poin-poin tersebut tidak akan diakumulasikan dengan skor, tapi akan tetap ada dan tidak hilang.