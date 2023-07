Angkat Tema Lingkungan, Apurva Kempinski Bali Gandeng Seniman Ari Bayuaji

(FIR)

Apurva Kempinski Bali melanjutkan komitmennya dalam Campaign Powerful Indonesia 2023. Kali ini mereka berkolaborasi dengan seniman ternama Ari Bayuaji. Kemitraan ini menandai peluncuran program ‘Weaving the Ocean: Pieces of Hope’.Ari Bayuaji merupakan seniman Indonesia yang diakui secara internasional, dengan indah menangkap keseimbangan halus ekosistem laut dan saling ketergantungan semua makhluk hidup. Hal itu dituang dalam karya seninya yang berpusat di sekitar tema 'Menenun Lautan'."Bersama-sama, kami merajut harapan untuk generasi mendatang. Kolaborasi ini memiliki makna pribadi yang mendalam saat kami menggabungkan kekuatan kreatif kami untuk membuat dampak nyata pada dunia yang sangat kami sayangi," ungkap Ari Bayuaji beberapa waktu lalu.Ari menggunakan jaring ikan bekas, tali, dan sampah laut lainnya yang bersumber dari masyarakat pesisir dan nelayan setempat untuk menciptakan seni. Dengan cermat menciptakan permadani rumit yang menggambarkan keindahan halus dan sifat rapuh kehidupan laut.Melalui penggunaan bahan dan teknik ramah lingkungan yang inovatif, Ari Bayuaji dengan rajin membuat karya seni yang menawan untuk hidup. Karya Ari bertujuan untuk menjelaskan kebutuhan mendesak untuk melindungi lautan kita dan ekosistemnya yang beragam.Kolaborasi artistik ini menampilkan alat tenun tradisional dan kain daur ulang dari untaian benang yang ditenun dengan plastik parut, setiap elemen dipilih dengan cermat. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan dampak lingkungannya.“Kami sangat berterima kasih atas kesempatan untuk berkolaborasi dengan seniman visioner sejati, Ari Bayuaji, yang karya seninya menyampaikan pesan yang kuat," ungkap Vincent Guironnet, General Manager The Apurva Kempinski Bali."The Apurva Kempinski Bali mengundang para tamu untuk bergabung dalam gerakan merangkul keindahan pengerjaan yang berkelanjutan, merayakan harmoni seni dan alam, dan bersama-sama menenun masa depan yang lebih cerah," tutupnya.