Prospek Cerah Hotel Syariah seiring Halal Lifestyle yang Kian Diminati

Penandatanganan kerja sama antara Sahid Hotel & Resort dengan Azizah Syariah Hotel. (Foto: A. Firdaus/Medcom)

Tampilan kamar deluxe single yang dimiliki Sahid Azizah Syariah Hotel & Convention Kendari.

Convention Hall yang dimiliki Sahid Azizah Syariah Hotel & Convention Kendari.

(FIR)

Konsep Hotel Syariah bukan hanya menjadi acuan bagi masyarakat muslim untuk menginap dengan nyaman, tapi juga telah menjadi gaya hidup untuk semua kalangan. Hal itulah yang mendasari Sahid Hotels & Resort menggaet Hotel Azizah Kendari mengelola hotel syariah pertama mereka."Sahid Azizah Syariah Hotel & Convention Kendari sangat potensial menjadi pusat kegiatan MICE karena convention hall-nya merupakan yang terbesar di kota Kendari, tentunya ini menjadi peluang positif bagi Sahid Hotels & Resorts" jelas Dr. Ir. Hariyadi B. Sukamdani, MM selaku President Director Sahid Hotels & Resorts."Kami punya rencana besar, sambil melihat juga potensi daerah-daerah yang cocok untuk mengembangkan konsep syariah, di mana di Kendari dari sisi kebutuhan pasarnya cukup menjanjikan," terangnya.Menurut Hariyadi, konsep syariah sudah menjadi gaya hidup yang memiliki prospek cerah. Apalagi dari halal lifestyle seperti hotel berkonsep syariah juga diminati oleh tamu non muslim."Kami juga melihat peningkatan dari pertumbuhan brand-brand yang menjual produk halal cukup bagus. Jadi menurut kami konsep syariah ini mempunyai pasar khusus," terang Hariyadi yang juga Ketua Umum BPP PHRI.Hariyadi menambahkan, konsep hotel syariah kadang-kadang dikonotasikan memiliki peraturan yang ketat. Padahal sebenarnya memiliki gambaran pasar dari hotel syariah lebih ke keluarga yang menginap.Hotel Azizah Syariah berada di Kota Kendari, tepatnya di Jalan D.I Panjaitan. Hotel bintang 3 ini menghadirkan 85 room, dilengkapi dengan pilihan 6 tipe meeting room kapasitas 50 pax hingga 400 pax. Selain itu Azizah Syariah juga punya Convention Hall yang mampu menampung kebutuhan MICE hingga 2000 orang.Dengan telah ditandatangani perjanjian kerja sama per 27 Februari 2023, Sahid Hotel & Resort ini bakal memanage Azizah Syariah yang memiliki properti. Sebab, menurut Direktur Utama PT. Azizah Syariah Hotel, Naguib Husein Sahid Hotel & Resort memiliki reputasi chain hotel yang baik."Kami memilih manajemen hotel Sahid karena profesionalitas dan reputasi yang baik sebagai hotel chain besar dan ternama di Indonesia, dan harapannya bergabung dengan Sahid bisa memajukan dan meningkatkan standart Hotel Azizah," ungkap Naguib.Selain tempat ibadah dan beberapa fasilitas yang dimiliki, rencananya Sahid Azizah Syariah Hotel bakal memiliki kolam renang yang terpisahkan antara laki-laki dan perempuan. Begitu juga dengan adanya penambahan kamar menjadi 125 rooms."Harapan kami tentunya ini dapat menjadi peluang besar bagi Sahid Hotels agar bisa membantu pengelolaan Hotel berbasis syariah yang tentunya ramah dan terbuka bagi seluruh masyarakat umum." tambah Vivi Herlambang, SE, SH, MM (Director of Development & Sales Marketing Sahid Hotels & Resorts).