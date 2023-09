Jadi Pilihan Wisatawan Muslim, Ini Syarat Menginap di Hotel Syariah

Syarat Menginap di RedDoorz Syariah

Platform akomodasi perhotelan terkemuka di Asia Tenggara, RedDoorz, mengklaim berhasil menumbuhkan jumlah properti hotel berkonsep syariah di Indonesia. Tercatat kenaikan sudah mencapai 500% pada 2023.Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah setelah Indonesia kembali ditetapkan sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia. Pada Juni 2023, Indonesia meraih peringkat tertinggi sebagai Top Muslim Friendly Destination of The Year 2023 versi Global Muslim Travel Index (GMTI).Gelar yang sudah didapatkan sejak 2019 ini merupakan bukti keberhasilan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan wisata halal sejak 2014. Di mana salah satunya adalah dengan mendorong pertumbuhan hotel syariah di Indonesia.Destinasi wisata halal yang awalnya hanya merujuk pada Aceh dan Lombok, kemudian menyebar di berbagai kota di Indonesia seperti Jakarta, Yogyakarta, Malang, Lampung, Makassar, dan beberapa kota lainnya.Melihat tren wisata halal ini sejak 2019, RedDoorz telah menghadirkan 283 properti Syariah yang tersebar di beberapa kota yang telah ditetapkan sebagai destinasi utama wisata halal di Indonesia. Pada 2023, jumlahnya meningkat hingga hampir mencapai 2.000 properti dan akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan potensi wisata halal maupun wisata religi di Indonesia."Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim yang mencapai 241,7 juta jiwa, Indonesia merupakan pasar penting bagi industri wisata halal. Upaya kami dalam memperluas kemitraan melalui properti syariah pun sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan skor Indonesia pada standar Global Muslim Travel Index tahun ini dengan memperkuat kehadiran akomodasi berkonsep syariah dan ramah muslim," jelas Cut Nany Indriani, Head of Integrated Communication RedDoorz Indonesia.Mengutip Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, wisata halal merupakan sebuah konsep layanan wisata yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim. Seperti tersedianya makanan halal, fasilitas untuk beribadah, hingga akomodasi penginapan yang mengedepankan prinsip-prinsip agama Islam."RedDoorz Syariah dirancang untuk memberikan pengalaman menginap yang nyaman dan akomodatif bagi wisatawan muslim Indonesia. Selain fasilitas yang ramah muslim, salah satu persyaratan utama bagi tamu yang ingin menginap di properti RedDoorz Syariah adalah dengan menunjukkan surat nikah yang sah bagi pasangan suami istri,” kata Cut Nany.Demi bisa memberikan pengalaman menginap terbaik kepada para tamu, RedDoorz Syariah mempertahankan standar tinggi dalam kenyamanan, kebersihan, dan harga terjangkau yang telah menjadi ciri khas RedDoorz. Prinsip-prinsip ini, dikombinasikan dengan komitmen untuk melayani pasar perjalanan halal, telah membuat RedDoorz Syariah menjadi pilihan terpercaya bagi para wisatawan muslim di seluruh Indonesia.