Extraordinary Indonesia, Perayaan HUT ke-76 RI di Central Park dan Neo Soho Mall

Jakarta: Central Park dan Neo Soho Mall merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 RI dengan menyelenggarakan berbagai program belanja dan kegiatan yang bermanfaat dalam rangkaian Extraordinary Indonesia, pada 11-31 Agustus 2021.Central Park dan Neo Soho Mall akan memberikan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya dan tetap menjadikan kenyamanan dan keamanan para pengunjung sebagai prioritas utama.“Selama masa PPKM level 4 semua pihak di pusat perbelanjaan tentu lebih bekerja keras lagi, begitu pun dengan kami untuk tetap menjadikan Central Park dan Neo Soho Mall sebagai destinasi berbelanja terfavorit di Jakarta Barat. Untuk itu, mulai dari tanggal 10 Agustus 2021 kami menerapkan Safe Shopping Entry, yaitu hanya pengunjung yang sudah vaksin covid-19, serta berumur 12 tahun hingga 70 tahun yang boleh memasuki area mall sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 975 tahun 202," ujar Silviyanti Dwi Aryati selaku Asst. Marcomm & Relations General Manager Central Park dan Neo Soho Mall.Untuk memasuki area mal para pengunjung wajib menunjukkan e-sertifikat vaksinasi covid-19 minimal dosis pertama dan scan QR Code untuk check in melalui aplikasi PeduliLindungi.Selain itu, Central Park dan Neo Soho Mall menghadirkan Fit For Indonesia yaitu live event di social media Central Park dan Neo Soho Mall yang berfokus untuk menyejahterahkan kesehatan jiwa dan juga raga.Manajemen Central Park dan Neo Soho Mall juga mengimbau para pengunjung selalu tetap waspada terhadap penyebaran virus covid-19 dengan mengikuti standar protokol yang sudah ditetapkan, dan tetap menjaga kebersihan demi kenyamanan bersama.Melihat fenomena yang sedang berkembang dan karena pandemi yang berkepanjangan, banyak orang yang saat ini lebih memperhatikan dan menerapkan pola hidup sehat. Untuk itu, Central Park dan Neo Soho Mall pun menghadirkan Fit For Indonesia yaitu live event di Instagram @centralparkmall dan @neosohomall mulai pada 11-29 Agustus 2021.Fokus pembahasan akan dibagi menjadi tiga, yaitu Fit For Body yang bekerja sama dengan Celebrity Fitness, Fit For Mind yang bekerja sama dengan psychology service provider di Jakarta, dan Fit For Soul yang bekerja sama dengan Holistic Wellbeing Center di Jakarta.Dengan dipandu oleh host yang berpengalaman di bidangnya, Central Park dan Neo Soho Mall menyajikan pengalaman dan juga kegiatan yang bermanfaat untuk menjaga kestabilan serta kesehatan jiwa dan raga para pengunjung setia Central Park dan Neo Soho Mall.Khusus kali ini, pengundian penawaran menarik akan diperpanjang hingga 29 Agustus 2021. Dengan minimal belanja Rp500 ribu di seluruh tenant-tenant Central Park dan Neo Soho Mall, pengunjung dapat membeli PS5 Drive Disk Ultra HD dari harga Rp8,8 juta menjadi Rp2.199.000, Osmo Pocket 2 dari harga Rp5.999.000 menjadi Rp1.499.000, Inline Skates Next Brown 125 dari harga Rp5,5 juta menjadi Rp1.299.000.Selain itu Voucher Central Park dan Voucher Neo Soho Mall masing-masing senilai Rp2,5 juta menjadi Rp699.000.Para pengunjung dapat menukarkan struk belanja di Info Desk Neo Soho, Ground Floor dan pengumuman Summer Raffle ini akan diumumkan melalui sosial media @centralparkmall dan @neosohomall.Untuk tetap dapat menikmati makanan yang lezat dan berkulitas dengan tetap aman dan nyaman di masa PPKM ini, Central Park dan Neo Soho Mall mengadakan program Drive-in Diners untuk para pengunjung.Para pengunjung dapat menikmati hidangan dari tenant-tenant F&B yang berpartisipasi langsung di dalam mobil masing-masing. Program ini tentu dibuat sebagai solusi yang ingin menyantap berbagai pilihan menu makanan dan minuman yang masih fresh from the oven.Selain makan dengan aman, biaya parkir pun digratiskan bagi para pengunjung yang mengikuti Drive-In Diners. Cukup dengan mengunjungi WebApps Chat, Shop, Eat ( https://cpjkt.co ) atau scan QR code di area Drive-In Diners, para pengunjung dapat menghubungi restoran untuk memilih, memesan, dan membayar.Setelahnya, customer dapat menunggu di area Drive-In Diners di Laguna Lobby untuk Central Park dan di Sky Lobby untuk Neo Soho.