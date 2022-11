Le Bay & Tipsea Sajikan Menu Asian Fusion hingga Western dengan Nuansa Tepi Pantai

(FIR)

Ingin menikmati suasana tepi pantai dengan menu Asian Fusion hingga Western, kamu bisa mengunjungi Le Bay & Tipsea yang mulai 1 Desember 2022 akan opening di Rukan The Beach View A No. 33&35, Gold Island, Pantai Indah Kapuk.Le Bay hadir dengan sebuah kafe modern 4 lantai. Memiliki konsep kreatif yang kuat bernuansa tepi pantai, sehingga menyatu dengan suasana sekitarnya.Soal menu, Le Bay menyajikan berbagai masakan Asian fusion, Western, dan beberapa pilihanmenu seafood andalan khas Le Bay."Chef kami yang berpengalaman telah meracik bumbu yang sempurna pada setiap makanan dengan beberapa signature menu," ujar Agus Arimbawa, selaku perwakilan Le Bay & Tipsea saat Preview Day bersama media dan influencer, akhir pekan lalu.Untuk menu yang ditawarkan di antaranya Penta Kill Oyster, Spicy Le Bay Seafood Soup, Allo Scoglio, Garang Asam, Wagyu Tenderloin, Le Bay Wagyu Beef Burger, Le Bay Pork Platter, Double Kill Lobster, hingga desserts seperti Drunken Mille Crepes dan Molten Choco Lava.Konsep resto Le Bay ini sangat unik. Bagi kamu yang ingin menikmati sajian kuliner di sini dengan ketenangan, kamu bisa memilih lantai 2 dan 3. Di ruangan ini, nuansa Biru dan Abu mendominasi, ditambah hiasan pohon kelapa yang menjulang ke lantai 3 untuk menambah suasana pantainya.Untuk memaksimalkan momen bersama teman atau kerabat dekat, pada lantai 5 dan 6, Tipsea hadir sebagai sebuah beach lounge dan bar. Menariknya Tipsea masih berada satu bangunan dengan Le Bay, dan memiliki konsep rooftop semi outdoor.Tipsea berada di posisi tinggi dengan nuansa tepi laut, memberikan angin sejuk dan pemandangan kota disertai panorama alam yang memukau. Ditambah dengan keberadaan rooftop yang mampu memanjakan mata dan telinga."Kami telah bersiap untuk memikat hatimu, and let’s Salute To The Limitless Sea," terang Agus."Beberapa racikan minuman oleh tangan ahli bartender kami yang wajib dicoba sambil menikmati live music ataupun irama yang dimainkan DJ, adalah Labios, Beach No. 33, Le Bay 17:47, The Chove, Sea Flower, Le Bay Mojito, Tipsea Mojito, dan Crush Island," pungkasnya.