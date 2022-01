Jangan Konsumsi Ini saat Sarapan

1. Sereal kemasan

2. Sosis

3. Minuman kopi dengan perasa tambahan

4. Jus kemasan

5. Bagel

(FIR)

Memulai hari dengan sarapan yang sehat dan bergizi bukan hanya akan membuatmu tetap bertenaga sepanjang hari, tetapi juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sarapan juga sudah terbukti dapat menurunkan risiko untuk serangan jantung , diabetes, dan meningkatkan fokus dan atensi.Akan tetapi, dalam memilih sarapan juga harus menjadi perhatian. Dilansir dari Eat This, Not That berikut ini adalah makanan dan minuman yang sebaiknya tidak dikonsumsi pada pagi hari:“Memulai hari dengan semangkuk sereal kemungkinan akan membuatmu cepat lapar karena kebanyakan sereal terbuat dari tepung halus yang berarti rendah serat,” ujar Kelli McGrane MS, RD, ahli diet terdaftar.Selain itu, sereal juga biasanya tinggi akan gula dan rendah protein. Juga perlu diingat bahwa bahkan sereal yang mengklaim dibuat dengan biji-bijian, seringkali mengandung sangat sedikit biji-bijian.“Meskipun sosis menjadi makanan yang banyak disantap untuk sarapan atau brunch di akhir pekan, sosis bukanlah pilihan sarapan yang paling bergizi. Sosis terbuat dari daging giling, lemak, rempah-rempah, penyedap rasa, dan bahan pengikat,” kata Roxana Ehsani, MS, RD, CSSD, LDN, ahli gizi dan Juru Bicara Academy of Nutrition and Dietetics.Sosis cenderung tinggi natrium, dan makanan tinggi natrium dapat meningkatkan tekanan darah seseorang. Sosis juga tinggi lemak jenuh, makanan tinggi lemak jenuh dapat meningkatkan kolesterol jahat, dan tinggi kalori secara keseluruhan."Sebagian besar minuman kopi tinggi kalori dan gula dan mengandung sedikit atau tidak ada nutrisi lain. Sebaliknya, saya sarankan membuat smoothie kopi di rumah dengan pisang, mentega almond, dan madu murni yang lezat," kata Maggie Michalczyk, RDN, ahli gizi diet terdaftar."Jika ingin mendapatkan asupan vitamin C dengan cepat, jus bukanlah cara yang tepat. Saat membuat jus, kamu menghilangkan semua serat tetapi tetap mendapatkan semua gula dan kalori. Minum segelas jus jeruk sama dengan makan sekitar 5-6 jeruk dan lebih dari 300 kalori," kata Amy Shapiro, MS, RD, CDN, ahli gizi terdaftar."Meskipun lezat, bagel penuh dengan karbohidrat sederhana yang akan membuat kenyang untuk waktu yang singkat dan kemudian membuat merasa lesu dan lapar segera setelahnya," kata Shapiro.Selain itu, topping pada bagel juga mengandung lemak jenuh yang dapat menyebabkan kolesterol tinggi dan arteri tersumbat. Terakhir, bagel padat dan setara dengan 5-7 potong roti.