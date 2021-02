Pemain Baru All You Can Eat Hadir di Medan

Yakuzabu All You Can Eat Yakiniku & Shabu Shabu menawarkan harga yang bersaing yaitu dengan Rp.88 ribu. (Foto: Istimewa)

Jakarta: Belakangan tempat makan atau restoran dengan konsep all you can eat kian menjamur di Indonesia. Di tempat makan atau restoran all you can eat kamu bisa membayar sekali per orang, kemudian bebas memilih makanan dan minuman apapun yang tersedia.



Salah satu pemain barunya yaitu Yakuzabu All You Can Eat Yakiniku & Shabu Shabu. All you can eat ini menawarkan harga yang bersaing yaitu dengan Rp.88 ribu.



Dengan harga tersebut, kamu sudah bisa makan daging US beef kualitas terbaik sepuasnya dengan side dish autentik ala Jepang. Daging yang dipakai Yakuzabu sangat juicy dan berkualitas.



Dagingnya juga dijamin halal dan impor dari Amerika, sehingga kamu tidak perlu khawatir dengan kualitas daging yang disediakan Yakuzabu. Dengan paket all you can eat Rp.88 ribu kamu mendapatkan side dish yang sangat lengkap dan bervariasi, mulai dari sushi roll, karage, sampai ice cream sebagai makanan penutup.



Untuk pilihan paketnya sendiri, ada yakiniku dan shabu shabu. Bagi para penggemar Japanese Yakiniku, Yakuzabu menyediakan tiga pilihan saus; Bulgogi, Blackpepper dan Honey Soy.



“Kalau favorit customer (di Malang) itu yang honey soy sauce, karena saat kami pertama launching honey soy sauce, di bulan pertama saja kami sudah menjual 2.000 tray honey soy yakiniku. Jadi memang terbukti honey soy sauce kita sangat disukai masyarakat.” jelas Feny, General Manager Yakuzabu.



“Untuk pilihan shabu shabu, Yakuzabu mempunyai tiga pilihan kuah; spicy miso yang pedas gurih, sukiyaki yang manis dan tom yam, yang identik dengan rasa asamnya yang nagih!” tambah Feny.



Khusus grand opening outlet Medan di tanggal 14 Februari 2021, Yakuzabu juga mengadakan promo beli satu gratis satu khusus untuk 50 customer pertama. “Promo ini sengaja kami buat untuk menarik para customer agar spend waktu valentine day mereka di Yakuzabu, juga customer untuk mencoba sajian kami yang pastinya sangat autentik rasa Jepangnya.” ungkap Feny.



"Di outlet Medan fasilitas kami juga termasuk lengkap, karena kami mempunyai vip room yang bisa disewa khusus untuk acara meeting, birthday atau gathering,” tambah Feny.



Yakuzabu Yakiniku dan shabu shabu sendiri berasal dari ide tiga wanita pengusaha F&B; Ezca Putri, Aisyah Claresta, dan Monique Isabelle yang juga merupakan sosok di balik GO-BAN Takeout, pelopor spicy orange chicken.



Yakuzabu kini mempunyai dua cabang (Malang dan Medan) dan saat ini membuka kesempatan untuk kemitraan:franchise dengan harga terjangkau bagi para entrepreneur yang ingin berbisnis di bidang F&B.

(YDH)