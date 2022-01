Inilah 5 Manfaat Mengonsumsi Jamur yang Baik untuk Kesehatan

1. Dapat mencegah penuaan dini

2. Dapat melindungi kesehatan otak

3. Meningkatkan suasana hati

4. Meningkatkan kemampuan memori

5. Menjaga kesehatan jantung

(FIR)

Salah satu sumber makanan kaya nutrisi yang mungkin tidak terlalu banyak diketahui adalah jamur . Namun seiring dengan meningkatnya para pelaku diet vegan, popularitas jamur juga semakin meningkat karena sering digunakan sebagai pengganti daging.“Entah itu ditambahkan ke dalam omelet, ditumis, atau ditambahkan dalam salad, jamur adalah makanan yang kaya akan nutrisi,” kata kata ahli gizi yang berbasis di Florida Maryann Walsh, RD.“Jamur mengandung selenium dan ergothioneine, yang merupakan antioksidan kuat. Selain itu, jamur mengandung vitamin b, yang semuanya mendukung perkembangan sel darah merah," sambungnyaDan berikut ini adalah penjelasan lebih lengkap mengenai manfaat jamur bagi kesehatan:Menurut sebuah studi Penn State 2017, jamur mengandung konsentrasi super tinggi dari dua antioksidan, ergothioneine, dan glutathione. Ketika antioksidan ini hadir bersama-sama, mereka bekerja ekstra keras untuk melindungi tubuh dari tekanan fisiologis yang menyebabkan tanda-tanda penuaan yaitu kerutan yang terlihat.Sebuah studi jangka panjang dari Spanyol yang diterbitkan pada 2021 menemukan bahwa makanan tertentu yang kaya polifenol (termasuk jamur, kopi, kakao, dan anggur merah) dapat melindungi terhadap penurunan kognitif pada orang dewasa yang lebih tua.Peneliti Penn State juga menemukan bahwa, antioksidan ergothioneine dan glutathione dapat membantu mencegah Parkinson dan Alzheimer. Mereka merekomendasikan makan setidaknya lima jamur kancing per hari untuk mengurangi risiko penyakit neurologis di kemudian hari.Peneliti Penn State melakukan beberapa penyelidikan lebih lanjut pada 2021 dan menemukan dalam sampel yang diambil dari hampir 25.000 orang. Hasilnya, mereka yang secara teratur makan jamur memiliki risiko depresi yang lebih rendah.Ini mungkin karena ergothioneine, yang dapat menurunkan risiko stres oksidatif, yang pada gilirannya mengurangi gejala depresi. Mereka merekomendasikan makan jamur kancing, yang mengandung potasium, yang dapat membantu mengurangi kecemasan.Para peneliti di National University of Singapore menemukan bahwa makan dua porsi dengan ukuran ¾ cangkir jamur yang dimasak per minggu dapat mengurangi kemungkinan seseorang mengalami penurunan kognitif ringan dalam sebuah studi pada 2019.Jamur membantu resep terasa lebih enak daripada garam, karena mengandung ribonukleotida glutamat. Senyawa tersebut memberikan kontribusi rasa gurih, umami tanpa meningkatkan tekanan darah atau risiko penyakit jantung.