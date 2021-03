Variasi Cendol, Salah Satunya ala Baim Wong dengan Sagu Papua

(Cendol kekinian dengan sagu Papua yang khas dengan rasa kenyal. Foto: Dok. Sajojo by Baim Wong)

(TIN)

Cendol merupakan salah satu minuman manis dan segar yang sudah lama dikenal di Indonesia. Cendol juga diakui sebagai salah satu dari 50 minuman atau dessert (hidangan pencuci mulut) terbaik di dunia versi CNN. Namun sayangnya cendol yang dimaksud tersebut berasal dari Singapura.Walaupun masih terus diperdebatkan di dunia maya sejak tiga tahun silam asal-usulnya, namun minuman ini tetaplah menjadi salah satu yang khas tradisional dari Indonesia untuk pencinta kuliner nusantara.Dalam sumber dari Beritagar disebutkan Murdijati Gardjito, peneliti dari Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada bahwa cendol sebenarnya sudah ada sejak tahun 1323 pada masa Kerajaan Majapahit.Sebagai kerajaan terbesar di Indonesia, Majapahit pun melakukan ekspansi besar-besaran hingga Singapura. Dan banyak yang menduga setelah hal tersebut terjadi persebaran cendol di berbagai negara dengan perkembangannya termasuk di Asia Tenggara.Kembali pada variasi cendol atau yang biasa disebut di daerah Jawa dawet ini adalah bahan untuk membuatnya. Di beberapa negara lain seperti Thailand, Malaysia, Vietnam dan lainnya, cendol bisa terbuat dari tepung humkwe, tepung beras dan ketan, beberapa orang membuat cendol dari tepung sagu dengan kuah yang sama yakni kuah santan kelapa dengan pemanis gula jawa.Namun kalau cendol yang satu ini seperti sedikit berbeda karena terbuat dari sagu Papua. Bernama Sajojo yaitu cendol sagu Papua pertama di Indonesia yang diusung oleh aktor sekaligus YouTuber Baim Wong."Jadi (cendol sagu Papua) ini ori dan pertama kali di Indonesia. Cendolnya lebih sehat. Ada vegan, almond, classic, sama juga healthy. Dan iya (saya) suka cendol," kata Baim saat membuka outlet pertamanya di Jl. Bangka, Pela Mampang, Sabtu, 6 Maret 2021 lalu.Cendol yang menggunakan sagu khas Papua ini menghasilkan cendol alami dan tanpa pewarna dan bertekstur lebih kenyal. Hadir dengan tiga varian varian yaitu Classic, Healthy dan Almond Vegan dipercaya menjadi salah satu kudapan sehat karena bahan bakunya alami dan lebih sehat seperti susu almond, susu soya, susu rendah lemak, light coconut milk, non-dairy creamer dan brown sugar.Ini menjadikannya minuman cendol healthy dan guilt-free dengan rasa asin gurih, kental dan kaya citarasa. Dibanderol dengan harga Rp20 ribu (varian Classic dan Healthy) dan Rp25 ribu (varian Almond Vegan) suami dari Paula Verhoeven ini mengatakan bahwa cendol ini healthy dan baru pertama kalinya dengan rasa yang enak.Sajojo sendiri merupakan konsep terbaru dari Cuan Generations, suatu platform bagi generasi muda untuk mengembangkan bisnis khususnya di bidang food and beverage.Cuan Generations menggandeng Baim Wong, Artis/Entertainer Indonesia ternama yang juga aktif di dunia digital dan platform social media sebagai YouTube content creator yang ikut membantu menyuarakan visi dan misi Sajojo dalam menghadirkan minuman cendol sehat, unik dan lezat serta menciptakan peluang usaha baru dalam industri food and beverage Indonesia.Sajojo by Baim Wong juga menghadirkan suatu peluang usaha yang cocok di masa pandemi yang bisa membantu keuangan dan membantu menciptakan lapangan kerja bagi mereka yang #SiapJadiPengusaha melalui Kemitraan Sajojo.Kemitraan Sajojo merupakan kemitraan secara online pertama di Indonesia yang memberikan kemudahan bagi mitra untuk bergabung dan memilih lokasi usaha, serta memberikan kemudahan bertransaksi bagi para mitra dan pelanggan.