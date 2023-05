Punya Mesin Kopi Rumahan? Begini Cara Merawatnya

(Sarah Angela selaku Senior Marketing Communication Manager Kanmo Group memberikan tips sebaiknya membeli mesin kopi rumahan yang 2in1 (two in one), seperti bisa membuat kopi hitam dan juga kopi susu. Hal ini karena dinilai lebih praktis. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

(TIN)

Mesin kopi menjadi andalan untuk si pencinta kopi yang mengonsumsi minuman ini setiap hari. Mesin kopi dinilai lebih menghemat uang dibandingkan harus membeli di luar.Jika kamu sudah memiliki mesin kopi di rumah, lantas bagaimana cara merawatnya dengan baik? Sarah Angela selaku Senior Marketing Communication Manager Kanmo Group memberikan tips untuk merawat mesin kopi rumahan.Tahap pertama, diharuskan untuk melangsungkan cleansing. Cleansing di sini dengan cara mengalirkan air terlebih dahulu, lalu dicuci bagian dalamnya. Hal ini diberikan agar tak ada sesuatu yang masuk, seperti kotoran atau semut."Aku biasanya cleansing dulu, dialirkan airnya, dia (mesin kopinya) dicuci di bagian dalamnya. Karena apa, takut semut sih," ungkap Sarah dalam peresmian butik Nespresso di PIK Avenue, Rabu, 10 Mei 2023.Jika kamu menggunakan mesin kopi rumahan dengan bahan kopi kapsul, kamu perlu memisahkan segera kapsul tersebut ke luar mesin. Sebab, jika terlalu lama dibiarkan, bisa saja mengundang semut untuk masuk ke dalamnya."Kapsul yang udah aku pakai aku pisahin, terus keringin dulu. Karena kan kapsulnya dialiri oleh air, jadi kalau dibiarin aja di dalam sana, ngundang semut," lanjut Sarah.Selain itu, kamu juga membersihkan bagian luar mesin kopi dengan menggunakan lap. Lap ini bertujuan agar membersihkan mesin dari debu-debu yang menempel di sana. Sehingga, pembuatan kopi selanjutnya terjaga kebersihannya.Sarah juga memberikan tips kepada para pencinta kopi yang ingin membeli mesin kopi rumahan, tetapi masih ragu. Sebaiknya, membeli mesin kopi rumahan yang 2in1 (two in one), seperti bisa membuat kopi hitam dan juga kopi susu. Hal ini dinilai lebih praktis.