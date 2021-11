Makanan Jepang yang Justru Tidak Kamu Temukan di Jepang

1. California rolls

(Orang Jepang mengonsumsi teh hijau atau matcha tanpa gula. Jadi tren ini justru bukan dari Jepang melainkan perkembangan makanan atau minuman penutup di luar Jepang yang berkembang. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Ketika memikirkan makanan Jepang, apa yang biasanya kamu pikirkan? Mungkin sushi dan sup kaldu bening ataupun sup miso.Seperti banyak makanan lain dari seluruh dunia, perkembangan zaman dan faktor geografis mengubah hidangan tradisional Jepang agar sesuai dengan lidah masyarakat di negara tersebut.“Sering kali set makanan di restoran Jepang yang menggabungkan nasi putih, sup miso, dan bahan utama yang disebut lauk pauk dianggap sebagai makanan yang dikonsumsi orang Jepang setiap harinya,” kata Chef Akinobu Matsuo, Direktur Kuliner, Marugame Udon.Padahal itu tidak sebenarnya dimakan orang Jepang . Faktanya, sushi tidak dimakan setiap hari oleh masyarakat Jepang. Dilansir dari Eat This, berikut ini adalah hidangan ala Jepang yang sebenarnya tidak ada di Jepang:California rolls merupakan variasi sushi yang sudah sangat familier. Akan tetapi, California rolls sebenarnya tidak berasal dari Jepang. California rolls berasal dari Amerika Serikat, yaitu pada tahun 1960-an tepatnya di Tokyo Kaikan yang merupakan sebuah restoran di area Little Tokyo di Los Angeles.Menurut cerita, koki di restoran itu mencari pengganti tuna dan menggunakan alpukat dan kepiting yang dimasak untuk memberikan rasa seafood tanpa benar-benar menggunakan ikan mentah, yang sebagian besar orang Amerika belum nyaman mengonsumsinya.Teh hijau atau matcha merupakan tren yang semakin meningkat semenjak beberapa tahun belakangan ini. Berbagai macam hidangan, baik itu makanan utama atau makanan penutup ditambahkan dengan teh hijau ini.Tapi orang Jepang tidak pernah minum teh hijau manis. Menurut Matsuo, "Orang Jepang tidak menambahkan gula ke teh hijau. Sebaliknya, mereka lebih suka teh pahit."Bahan lain yang mungkin tidak pernah ditemukan di dapur Jepang adalah saus teriyaki. Saus coklat kental ini sering ditambahkan di atas ayam, steak, sayuran, dan apa pun yang.Tetapi di Jepang, saus ini tidak digunakan. Matsuo menjelaskan bahwa itu terlalu manis untuk lidah orang Jepang. "Di Jepang, teriyaki adalah istilah yang digunakan untuk proses memanggang ayam atau babi, dan sangat jarang menggunakan saus."Di Jepang, masakan dibuat dengan sedikit bumbu. Untuk itu, sushi gulung atau rolls jenis apa pun mungkin tidak akan ditemukan di Jepang. "Hanya ada sedikit rempah-rempah di Jepang," ujar Manabu "Hori" Horiuchi, koki eksekutif, di Kata Robata. Sebaliknya, orang Jepang lebih suka makan sushi hanya dengan beberapa bahan seperti rumput laut, ikan mentah, dan nasi cuka.Sushi yang sudah dimodifikasi sering disajikan dengan banyak bahan tambahan seperti mayo pedas dan saus asin. Di Jepang, saus adalah bahan yang tidak ditambahkan ke sushi. Topping ekstra seperti alpukat, mangga, dan tobiko juga tidak pernah ditambahkan di Jepang.