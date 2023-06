Antara Camilan, Keju Klasik Italia Utara, Milenial, dan Gen Z

(FIR)

Masyarakat Indonesia terutama Generasi Milenial dan Generasi Z adalah kelompok konsumen yang paling banyak mengonsumsi jenis makanan ringan atau camilan. Menurut Statista Market Insight, 55% konsumen makanan ringan di Indonesia adalah kelompok Milenial dan Gen Z."Market size industri makanan ringan di Indonesia pada 2023 diperkirakan sebesar USD 7.84 milyar. Industri ini masih menjanjikan. OT Group memiliki lini produk makanan ringan yang cukup luas dan lengkap. Dari consumer insights yang kami dapatkan, Generasi Milenial dan Generasi Z yang merupakan konsumen makanan ringan terbesar saat ini di Indonesia, cenderung menyukai dan mencoba hal-hal baru, termasuk makanan ringan," ujar Harianus Zebua, Head of Corporate and Marketing Communication OT Group pada acara peluncuran Chizmill Balls di Jakarta."Hal ini merupakan tantangan bagi kami untuk terus berinovasi menciptakan makanan ringan yang digemari oleh mereka. Chizmill Balls adalah salah satu inovasi kami terbaru, makanan ringan jenis extruded berbahan keju yang diinspirasi oleh keju khas Italia yaitu Grana Padano,” paparnya.Untuk itu, OT meluncurkan Chizmill yang merupakan camilan yang menempatkan Grana Padano sebagai bahan utamanya. Grana Padano atau sering disebut juga 'King of Cheese' adalah keju yang berasal dari Italia Utara dan sudah dikenal sejak abad ke-12.Grana Padano dibuat dari susu skim milk yang tidak terpasteurisasi, namun difermentasi selama dua tahun lamanya sehingga menghasilkan rasa keju yang mature. Disebut Grana Padano karena memiliki tekstur yang terdiri dari butiran (Grana)."Keju sudah banyak digunakan sebagai bahan baku utama atau sekedar pelengkap di berbagai olahan makanan di Indonesia. Rasanya yang gurih dan asin mudah diterima oleh lidah masyarakat Indonesia. Keju cocok dikombinasikan makanan dengan rasa manis dan pedas," ucap Devy Anastasia, finalis MasterChef Indonesia Season 9, yang melakukan demo masak makanan berbahan keju Grana Padano."Selain rasanya enak, keju memiliki banyak manfaat seperti sumber protein dan kaya akan kalsium. Protein penting untuk memperbaiki jaringan, membangun otot, dan menjaga kesehatan umum. Kalsium diperlukan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tulang yang sehat, menjaga fungsi otot yang normal, dan menjaga kesehatan gigi," terangnya.Bagi Devy, produk Chizmill Balls adalah sebuah terobosan inovatif dan unik akan memberikan pilihan makanan ringan bagi penggemar keju.