7 Hal yang Tidak Boleh Kamu Lakukan saat Memasak

1. Jangan mencuci ayam atau daging unggas yang mentah

2. Jangan memanaskan grill terlalu cepat

3. Jangan langsung memasak daging yang baru dikeluarkan dari freezer atau chiller

4. Jangan tekan daging burger saat dipanggang

5. Gula pada creme brulee harus digosongkan

6. Jangan masak kentang yang baru dipotong

7. Jangan tambahkan garam di larutan marinasi

(FIR)

: Memasak panganan untuk keluarga adalah hal yang tidak bisa disepelekan, mengingat pangan adalah hal primer yang dibutuhkan manusia terutama anak-anak dalam masa pertumbuhan. Oleh sebab itu ada hal-hal penting yang harus diingat dan diperhatikan ketika kamu memasak, supaya kandungan gizi tetap terjaga dan tentunya panganan yang dibuat aman untuk dikonsumsi.Beberapa ahli pangan serta chef kemudian membagikan tips tentang hal-hal yang pantang untuk dilakukan ketika memasak, seperti dilansir dari Eatthis pada Selasa.Chef Daniel Kenney dari Liberty Hotel di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa mencuci daging unggas tidak efektif untuk membunuh bakteri yang menempel di daging. Sebaliknya, mencuci daging unggas malah menyebabkan bakteri menyebar di sekitar tempatmu mencuci, melalui cipratan air cucian."Bakteri tidak mati ketika daging unggas dicuci," kata Daniel.Selain itu mencuci daging unggas justru membuat kulit unggas semakin lembut, sehingga tidak garing ketika dimasak. Kamu cukup mengelap daging unggas dengan tisu kering yang tebal dengan cara ditepuk-tepuk.Bila kamu hendak menggunakan panggangan daging atau grill, panaskan grill secara perlahan. Jika grates pangganganmu sangat panas hingga memutih, kamu akan membakar apa pun yang ditaruh di atasnya."Memanggang dilakukan dengan api besar, tapi jangan berlebihan, biarkan waktu pangganganmu mencapai suhu yang tepat, dan letakkan dagingnya," ujar Chef Ryan Marcoux dari restoran Grill 23 & Bar.Chef Robert Sisca dari The Banks Fish House mengatakan bahwa daging yang baru dikeluarkan dari lemari pendingin, harus memiliki suhu normal ketika akan dimasak."Biarkan daging bersuhu ruangan, kamu bisa meletakkannya di talenan atau piring terlebih dahulu dan biarkan setidaknya 10 hingga 15 menit sebelum dimasak. Hal ini berguna untuk membuat daging matang sempurna dan tidak kering.Kamu sebaiknya tidak menekan daging burger (patty burger) yang sedang dipanggang, karena hal ini akan membuat daging mengeluarkan cairan daging yang kemudian akan membuat daging menjadi kering."Air daging itulah yang membuat daging burger menjadi lembut dan terasa lezat. Perhatikan juga waktumu dalam memproses daging karena terlalu lama memanggang juga akan membuat cairan daging menjadi kering," ujar Chef Daniel Kenney.Seringkali koki rumahan hanya sekedar membuat gula pada creme brulee menjadi cokelat, namun tidak membakarnya. Chef Colt Taylor dari The Essex menjelaskan bahwa creme brulee memiliki arti 'krim yang terbakar' sehingga kue jenis ini memang harus mengalami proses pembakaran pada gula yang ditabur di atas krim."Gula yang terbakar memberikan aroma pahit yang kontras dengan rasa manis pada hidangan penutup ini," ujar Taylor.Chef Ryan Smith dari Lazy Susan Tapas Bar mengimbau agar sebaiknya kamu tidak menggoreng atau mengolah kentang mentah yang baru saja dipotong. Jika kamu menggoreng kentang segar yang baru saja dipotong, semua air akan tetap meresap ke dalamnya dan kentang akan hangus."Yang harus kamu lakukan adalah memotong dan merendamnya di air garam setidaknya selama satu jam. Tiriskan, lalu masukkan ke dalam penggorengan dan kamu akan mendapatkan kentang goreng nikmat dengan tekstur renyah di luar namun empuk di dalam," ucap Chef Ryan.Salah satu kesalahan yang kerap dilakukan oleh para koki rumahan adalah memasukkan garam ke dalam larutan atau campuran untuk memarinasi daging, ikan atau unggas dalam waktu yang lama."Garam memiliki fungsi untuk mengeringkan atau menyerap air, sehingga jika kamu tambahkan garam ke dalam marinasi maka itu akan menyebabkan rasa menjadi lebih asin dan menyebabkan protein yang dimarinasi menjadi kering," ujar Chef Suraj Chopra dari Rebel's Guild at The Revere Hotel.