Mau Makan Apa di Weekend Ini? Coba Smoked Beef ala Racikan Indonesia Yuk!

(Di area outdoor yang cantik juga ia tanami aneka sayuran segar secara hidroponik. Jadi, siapa tahu di piring kamu merupakan olahan segar sayuran yang habis dipetik oleh para chef di RAMUASAP Authentic Smokehouse. Foto: Dok. RamuRasa Cooking Studio & Coffee)

(Santhi mengatakan bahwa daging yang digunakan menggunakan daging asli dari Amerika untuk bisa menghasilkan rasa yang maksimal. Foto: Dok. RamuAsap/@ramuasap.id)

Waktunya makan...

(Kecombrang salah satu yang dihighlight dalam aneka makanan di RAMUASAP Authentic Smokehouse. Jika kamu mau merasakan mi asli Indonesia yang berasal dari Srandakan, Bantul, Yogyakarta ada Mi letheg atau Mi Lethek yang terbuat dari tepung singkong. Foto: Dok. RamuAsap)

Fusion food ala Santhi Serad

(TIN)

Siapa yang tak tahu wilayah Kemang. Sejak diubah menjadi kawasan komersial di tahun 1998 oleh Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso saat itu, area Kemang berhasil menyulap diri menjadi pusat aneka kuliner dan tempat menemukan berbagai jenis perdagangan serta hotel.Aneka jenis kuliner terdapat di area yang setahun sekali terkenal dengan event Kemang Festival ini. Dan bagi kamu yang sedang mencari penyajian makanan terbaru di area ini bisa mengunjungi RAMUASAP Authentic Smokehouse. Restoran ini bertempat di Kemang Timur 48A Jakarta Selatan dan baru mulai buka sejak Kamis, 3 Juni 2021 kemarin.Apa yang spesial dari resto yang punya sign U besar dengan arti boiling water ini? Santhi Serad dan Wisnu Kusuma Wardhana selaku founder dari resto RAMUASAP Authentic Smokehouse mengatakan bahwa, "Kami ingin mengolah daging asap sendiri agar kualitas dan rasa terjaga baik. Daging asap yang kami olah melalui slow cooking atau secara spesifik dengan cara smoking dengan tujuan agar menghasilkan cita rasa yang baik."RAMUASAP sendiri tepat berdampingan dengan RamuRasa Cooking Studio & Coffee. "RAMUASAP Authentic Smokehouse adalah pengembangan bisnis dari Ramurasa cooking studio & coffee yang sudah ada lebih dahulu, dengan tempat yang lebih luas dan nyaman dengan area outdoor, affordable dan instagramable," tambah perempuan cantik yang sudah dikenal dalam dunia kuliner Indonesia ini.Kedua tempat saat ini dapat berjalan beriringan. Sejak (RamuRasa) didirikan tahun 2019, bersama sang suami, Wisnu Kusuma Wardhana, Santhi Serad mengatakan justru di pandemi ini bagian kitchen studio banyak dipergunakan untuk konten kuliner dan rental brand dalam bidang F&B.Ia menjelaskan kalau sudah dibooking untuk konten seperti itu bisa memakan waktu berjam-jam. Sehingga satu tempat ini (RamuRasa) bisa ditutup hingga acara selesai. Dan untuk memenuhi hasrat kuliner para pelanggan, Santhi, bersama sang suami serta kakak melahirkan RAMUASAP Authentic Smokehouse yang berdampingan di sebelahnya.Santhi menambahkan, bahwa menu dalam tempat ini menghighlight aneka rempah Indonesia dan memadukannya dengan western food. Dan ia meyakinkan mengonsumsi daging asap di RAMUASAP Authentic Smokehouse telah melalui proses yang sangat terkontrol dari segala sisi."Makanan yang tersaji tentu saja telah melalui proses pengasapan yang higienis, slow cooking, tanpa bahan pengawet, tanpa artificial flavour dan tanpa minyak," katanya.Beruntungnya tim Medcom.id menjadi salah satu yang mencoba aneka sajian di RAMUASAP Authentic Smokehouse. Dari 40 menu pilihan, kami mencoba Smoked Beef Sambal Luat. Disajikan dengan nasi hangat dalam wadah daun pisang, daging sapi asap atau smoked beef, sayur daun pepaya dan sambal luat.Banyak hal menarik dalam satu sajian ini. Pertama, mengunyah daging yang hampir digigit tanpa perjuangan alias effortless ini sampai-sampai rasanya tak cukup makan sekali. Rasa juicy, harum smoked beefnya dari kayu bakar, serta paduan sayuran khas Indonesia dan sambal yang unik menjadi pemikat rasanya menjadi perkawinan yang sangat ciamik di mulut.Saat menggigit dagingnya dalam hati langsung berkata "Oh, my God!" selembut itu... Memakannya lebih lezat lagi daripada tulisan ini. Smoked beef yang menyerap kayu bakar pohon rambutan begitu menyesap dalam setiap helaian dagingnya. Sensasi makan ini juga ditambah dengan salah satu sambal unik yaitu sambal Luat yang khas NTT terasa segar dengan perasan jeruk nipis.Jangan lupa temani acara makan dengan aneka kopi yang tak kalah unik salah satunya paduan kopi dengan semangka atau orange. Bisa menyegarkan hari kamu kalau lagi BT deh!Menu lain yang bisa kamu coba antara lain nasi goreng kecombrang, nasi goreng kemangi, angel hair kecombrang, wakame salad, dan masih banyak lagi. Temani aneka kuliner yang yummy tersebut dengan ragam sambal luat, sambal rica, sambal kecombrang, sambal roa, atau saus BBQ.Santhi yang juga berkegiatan di ACMI (Aku Cinta Makanan Indonesia) memaparkan, "Menu-menu daging asap yang kami sajikan, sebagian besar merupakan menu Indonesia dan western dengan sentuhan cita rasa Indonesia seperti bubur ayam asap, angel hair kecombrang, pasta kemangi pasta, woku pasta, ramu cakalang pasta, smoked beef sambal luat, nasi goreng kemangi, nasi goreng woku, tortilla pizza, burger, dan masih banyak menu menarik lainnya. Saat ini kami fokus mengolah daging dan ayam asap, ke depan kami akan membuat ikan asap."Dan berbagai menu minuman juga bisa menemani hidangan daging asap seperti ragam smoothies, juga beraneka teh seperti rosella punch, exotic ice blue pea flowers, ice lemongrass tea, hot rosella ginger, es kunyit asam, dan juga ice black tea jasmine dan aneka kopi.Ia juga mencetuskan untuk menjual ragam menu dalam kemasan frozen food karena melihat kebutuhan di masa pandemi. "Kami melihat kebutuhan akan frozen food, apalagi di masa pandemi, oleh sebab itu kami juga menjual frozen smoked beef dan frozen chicken. Bahkan kami juga menyediakannya di marketplace," tambah Santhi Serad.Miranti Handajani Serad menambahkan frozen meat ini kemudian di-thawing lalu diolah sesuai selera konsumen. "Untuk take away, kami memakai kemasan ramah lingkungan, sendok garpu kayu.""Untuk makanan seperti nasi goreng, pasta, burger dapat langsung disantap atau dihangatkan kembali. Untuk aneka salad dengan dressing terpisah, sebaiknya langsung disantap, jika tidak harus dimasukkan ke lemari pendingin," katanya. Jadi, mau pilih menu yang mana nih weekend kali ini?