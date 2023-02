Tolak Angin Sour, Secangkir 'Ramuan Cinta' Siki Coffee dalam Festival Kopi Nusantara 2023

(Tolak Angin Sour, secangkir kopi penuh rasa dari Siki Coffee juga terdapat di Hotel The Papandayan, Bandung. Foto: Dok. Medcom.id/Yatin Suleha)

Samar-samar bau mint menyeruak ke hidung. Namun secangkir cairan coklat tua dengan rasa yang sulit digambarkan dengan berbagai rempahnya ini sanggup mengambil hati banyak orang di acara Festival Kopi Nusantara 2023.Sebuah acara yang memeriahkan HUT ke-53, Media Indonesia yang bertempat di area Media Group Network Sebanyak 33 penggiat kopi dari berbagai daerah turut serta dalam acara ini. Dan di antara pengisi acara tersebut, terdapat satu minuman yang sangat istimewa. Tolak Angin Sour Ya, dengan nama yang unik dan ear catching Siki Coffee sukses membuat bingung, antusias, sekaligus jatuh hati secara bersamaan dengan kopi barunya yang juga ada di The Papandayan Hotel Bandung."Liquidnya saya buat semua memang enggak ada yang instan dan saya juga buat (menu) langsung di atas panggung," ujar Andre salah satu perwakilan dari Siki Coffee.Tidak merusak rasa kopinya, rempah ini justru membuat kopi itu semakin nikmat dan tubuh menjadi hangat. Siki Coffee menggunakan herb liquid rahasia dengan kayu manis, putih telur, lemon, dan juga bintang utamanya yaitu kopi. Jenama ini juga memilih biji kopi khusus daerah Papandayan, Jawa Barat untuk diracik."Kopi ini sudah pasti rasanya herb, flowers, fruity, melt, dan after tastenya sour dengan tambahan ekstra mint. Jadi cita rasa kopi jangan sampai hilang, kopi yang saya pakai adalah robusta dari Jawa Barat," kata Andre lagi.Untuk mencoba hasil racikan ini, Festival Kopi Nusantara 2023 juga mengajak satu orang pengunjung untuk icip dan memberikan komentarnya.Yani sebagai pengunjung festival mengatakan, "Kopinya masih terasa. Ada rasa seperti orange, terus ada semriwing-semriwingnya."Sensasi rasa yang kaya ini beber Andre merupakan 'ide liar' yang datang hanya dalam waktu delapan jam saja dan juga dibuat khusus di Festival Kopi Nusantara 2023. Fantastis!Penyuka kopi kali ini bakal bisa lebih mengeksplorasi 'ramuan' kopi teranyar besutan Siki Coffee yang memikat di Festival Kopi Nusantara dan kalau kamu mau tahu rasanya, bisa juga mengunjungi dan mencicipinya di Hotel The Papandayan Hotel Bandung.