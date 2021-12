Kenapa Donat Bolong di Tengah? Ini Jawabannya

Sejarah nama donat

Alasan donat berlubang di tengah

Ciri khas donat adalah berlubang di tengah. Foto: Pinterest

Donat digemari di seluruh dunia

Jakarta: Ciri khas donat adalah bolong di bagian tengah. Ternyata, ada tujuan dibalik bolongnya camilan tersebut.Di berbagai negara, donat umumnya terbuat dari adonan yang digoreng. Tektsurnya beragam. Namun, makanan ini lebih popular disajikan dalam bentuk cincin dengan lubang di tengah.Secara harfiah, istilah "doughnut" atau dalam bahasa Indonesia donat, berasal dari ketidaksengajaan ketika meletakkan hazelnut atau kenari (walnut) pada bagian tengahnya.Baca: Cara Membuat Donat Empuk dan Enak Jadilah adonan atau dalam bahasa Inggris disebut "dough" dengan "nut" dari topping kacang-kacangan walnut dan hazelnut tersebut. Dan kata "doughnut" pun akhirnya tercipta.Berdasarkan buku A History of New York (Washington Irving, 1809), donat sudah ada pada masa Dinasti Belanda di New York, Amerika Serikat.Di satu sisis, sebagian lagi beranggapan bahwa donat ditemukan pelaut Amerika. Saat itu, donat hanya dikenal sebagai kue goreng tanpa lubang di tengah.Dilansir dari Times of India, seorang kapten laut bernama Hanson Gregory senang membuat kue goreng ini. Namun, Hanson Gregory heran mengapa bagian tengah donat selalu mentah di bagian tengah setelah digoreng.Akhirnya, muncul lah ide untuk melubangi bagian tengah agar seluruh bagian donat matang merata.Lambat laun, makanan ini menjadi kian popular hingga penjuru dunia dengan beragam bentuk. Berbagai jenis topping juga digunakan menabur tekstur donat. Mulai dari cokelat butir atau meses, gula, atau maple glazing.Donat makin digemari di bergaya belahan dunia karena bisa dikonsumsi kapan saja. Anda bisa mengonsumsinya untuk menu sarapan, camilan setelah makan siang, atau hidangan penutup makan malam.