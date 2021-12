Menikmati Nasi Goreng Kopi & Grilled Chicken with Barbeque Coffee Sauce di Banaran Sky View

Nasi Goreng Kopi

Nasi Goreng Kopi. (Foto: A. Firdaus/Medcom.id)

Grilled Chicken with Barbeque Coffee Sauce

Grilled Chicken with Barbeque Coffee Sauce. (Foto: HAM Jakarta)

Sky View Coffee & Eatery atau yang lebih dikenal dengan nama Sky View menawarkan lokasi apik dengan pemandangan super indah. Kafe yang menjadi bagian dari Kampoeng Kopi Banaran ini menjadikan kopi sebagai menu unggulannya.Dari sekian banyak makanan yang ditawarkan, Nasi Goreng Kopi dan Grilled Chicken with Barbeque Coffee Sauce menjadi hidangan unggulannya. Dan, menu itu disajikan saat Himpunan Anak Media Jakarta merayakan ulang tahun keempat di Sky View.Sesuai dengan namanya, kedua menu unggulan itu menjadikan kopi sebagai salah satu bahan utama, yang kemudian dikreasikan dengan berbagai bahan lainnya.Bubuk kopi yang digunakan merupakan kopi asli dari Kampoeng Kopi Banaran. Kopinya merupakan house blend yang memadukan kopi Arabika dan Robusta dengan perbandingan 50:50 dan sudah disangrai.Nasi Goreng Kopi jadi menu unggulan Sky View dan paling banyak dipesan oleh setiap pengunjung yang datang. Menu satu ini berupa olahan nasi goreng yang dikolaborasikan dengan tambahan bubuk kopi.Mirip dengan nasi goreng pada umumnya, Nasi Goreng Kopi ini terbuat dari nasi putih yang digoreng dengan bumbu khas nasi goreng. Di antaranya bawang putih, bawang merah, cabai, dan garam. Yang membuat menu ini terasa unik dan berbeda adalah dengan menambahkan bubuk kopi ke dalam racikan bumbunya.Tak hanya terasa unik, Nasi Goreng Kopi seharga Rp31 ribu ini juga dihadirkan dengan tampilan yang begitu cantik. Olahan nasi yang digoreng bersama bumbu dan bubuk kopi itu pun dibungkus dalam telur dadar atau omelet, lalu disajikan bersama dengan saus dan coleslaw.Saat menyantap menu satu ini, kita akan merasakan sensasi unik dari tekstur nasi goreng yang berwarna gelap ini. Yakni ada sensasi 'ngeres' saat mengunyahnya yang itu berasal dari penggunaan kopi bubuk.Menu Grilled Chicken with Barbeque Coffee Sauce juga tak kalah unik. Menu satu ini berupa olahan ayam bakar yang disajikan dengan saus spesial. Sausnya perpaduan dari barbeque yang juga menggunakan tambahan kopi sebagai salah satu bahannya.Saus berwarna cokelat gelap itu pun menjadi penambah citarasa dari ayam bakar. Disandingkan dengan kentang goreng dan sayuran menyerupai coleslaw.Saat menyantap ayam bakar dan sausnya, perpaduan rasa khas saus barbeque yang smokey dengan mocca pun akan langsung terasa di lidah. Menu ini ditawarkan dengan harga Rp35 ribu per porsinya."Kopi yang dipakai adalah kopi yang sudah disangrai. Kopinya harus fresh, karena kalau sudah disangrai itu kopi enggak bisa terlalu lama. Kalau terlalu lama di suhu ruangan, maka rasa berubah dan aroma kopinya akan hilang,” terang Marsetyo Leonardo selaku F&B and Hospitality Service Manager Kampoeng Kopi Banaran.Marsetyo menambahkan, untuk kopinya menggunakan houseblend. Yaitu paduan robusta dan arabica dengan presentase 50:50. Tujuannya agar beberapa konsumen yang tidak begitu cocok dengan kopi bisa masih diterima.“Nah kalau untuk rasanya, Nasi Goreng Kopi itu ada rasa pahit-pahitnya, sedangkan untuk Grilled Chicken with Barbeque Coffee Sauce ini cenderung ke mocha jadi agak manis," katanya.Menghadirkan sajian unik yang tidak akan ditemukan di tempat lainnya, Sky View juga menawarkan pemandangan alam yang begitu indah. Pengunjung yang datang ke tempat ini akan dimanjakan dengan pemandangan alam berupa hamparan pepohonan, perkebunan kopi, sekaligus Rawa Pening dengan latar gunung-gunung dan perbukitan.Berkapasitas hingga 250 tempat duduk, Sky View yang beralamat di Jalan Raya Bawen – Solo KM. 1,5, Semarang ini buka setiap hari antara jam 10.00 - 21.00 WIB.