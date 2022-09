Ketika Para Bartender Saling Unjuk Gigi dan Berkompetisi

(ELG)

Monkey Shoulder kembali menggelar ajang The Ultimate Bartender Championship. Ajang ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan keahlian para bartender di Indonesia. Ultimate Bartender Championship pertama kali digelar di Surabaya. Acara kemudian melebar hingga ke Jakarta, Semarang, dan Bali. Ajang ini dirancang untuk menginspirasi keseruan ketika melakukan bartending dengan scotch. Selama tiga minggu terakhir di empat kota, lebih dari 200 ahli mixologi terbaik di Indonesia berkompetisi dalam kejuaraan yang menguji beragam skill penting. Empat pemenang telah meraih cincin kemenangan serta gelar Ultimate Bartender 2022.Di Bali, Kadek Sancaya Dwi Permana dari Manina Cocktail Bar menjadi salah satu pemenang Monkey Shoulder Ultimate Bartender. Mengikuti kompetisi ini untuk kedua kalinya, Kadek menunjukkan kesungguhan serta penampilan yang kuat untuk dapat menjadi yang teratas dalam ajang ini. Adhimas Hendrawan dari Wishbone meraih gelar pemenang di Semarang.“Setelah berada di industri ini selama hampir lima tahun, saya senang bekerja sebagai bartender karena karena bisa bertemu dengan banyak pelanggan serta menghibur mereka dengan keahlian yang saya miliki,” kata Hendrawan.Sementara di Surabaya, Gerald Putera Prakoso dari G Flavors membuktikan dirinya sebagai penantang yang gigih dan menjadi pemenang pertama dari Ultimate Bartender Champion di Surabaya.Dalam kompetisi final yang diadakan di Jakarta, I Gede Bati Sanistya Arimbawa dari Osteria Gia meraih kemenangan dengan UBC Winner's Ring of the Year terakhir di Indonesia. Ini merupakan sebuah prestasi besar untuk debutnya di kompetisi bartending.Pemenang Ultimate Bartender Championship 2022 akan mendapatkan hadiah wisata ke Filipina bersama dengan para pemenang Ultimate Bartender Championship 2022 di Asia Tenggara.Selain memperluas kompetisi ke lebih banyak bartender di Indonesia, Ultimate Bartender Championship juga akan digelar di India, Malaysia, Singapura, dan Thailand dalam dua bulan ke depan.