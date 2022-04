Tanpa Disadari, Kebiasaan Makan seperti Ini Bikin Perutmu Buncit

1. Mengonsumsi makanan olahan dalam porsi besar

2. Menggunakan salad dressing yang tidak tepat

3. Mengonsumsi selai kacang berlebihan

4. Memilih yogurt kualitas rendah

5. Stres dan kualitas tidur yang buruk

(FIR)

Banyak orang yang mungkin terobsesi untuk menghilangkan lemak di tubuh mereka, terutama lemak yang ada di sekitar perut. Selain menjaga makan, beberapa kebiasaan makan juga bisa membuat perut menjadi buncit, sehingga perlu untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan tersebut.Dilansir dari Eat This, Not That berikut ini adalah beberapa kebiasaan yang perlu dihindari agar perut tidak buncit:"Makanan olahan yang tinggi gula, garam, dan lemak dapat berkontribusi pada kelebihan lemak perut," kata Lisa Young, PhD, RDN.Menurut penelitian terbaru, ukuran porsi makanan cepat saji dan makanan kemasan seperti cokelat dan soda yang ada saat ini 5 kali lebih besar dari ukuran sebenarnya, yang juga dapat berkontribusi pada peningkatan lemak perut."Banyak dari kita beralih ke salad untuk makanan yang lebih sehat, terutama ketika ingin menghilangkan lemak perut," kata Trista Best, MPH, RD, LD di Balance One Supplements.Namun, menggunakan saus salad tinggi lemak dapat menambah lemak perut. Untuk itu, kamu bisa membuat salad dressing sendiri agar kandungannya lebih sehat."Selai kacang adalah makanan yang tentu kaya nutrisi, tetapi tidak semua jenis memiliki nutrisi yang sama," kata Best.Beberapa produsen memilih untuk menggunakan bahan tambahan seperti gula, madu, atau bahkan cokelat untuk meningkatkan rasa dan tekstur. Ini menyebabkan peningkatan cepat kalori dan lemak dalam satu porsi selai kacang."Agar tetap sehat, saya menyarankan untuk mengonsumsinya dalam jumlah sedang," terang Best."Yogurt yang dibuat dengan lemak tinggi atau gula tambahan dan pemanis lainnya dapat berkontribusi pada lemak perut. Penting untuk melihat profil nutrisi yogurt sebelum membeli dan memilih yogurt tanpa rasa atau dengan gula alami,” saran Best."Stres dapat meningkatkan lemak perut karena meningkatnya kadar hormon stres kortisol," kata Young.Mengonsumsi makanan yang tidak sehat juga cukup umum ketika stres. Sedangkan kurang tidur dapat memengaruhi suasana hati, yang dapat mendorong untuk makan berlebihan pada makanan olahan tinggi gula dan lemak tinggi.